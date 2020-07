Setelah 6 Bulan Ditutup, Bioskop di Tiongkok Dibuka Kembali

Shanghai, Beritasatu.com - Untuk pertama kalinya dalam enam bulan, bioskop di Tiongkok dibuka kembali pada Senin (20/7/2020). Hal ini memunculkan harapan bahwa pasar film terbesar kedua di dunia ini dapat menutup kerugiannya setelah ditutup sejak Januari.

Dilansir CNBC Rabu (22/7/2020), pada hari pertama, total penjualan tiket hanya US$ 500.000, menurut laporan The Hollywood Reporter. A First Farewell, sebuah drama lokal berhasil mengumpulkan penjualan US$ 186.000, Coco Disney menghasilkan sekitar US$ 175.000 dan film thriller A Sheep Without a Shepherd menghasilkan pemasukan US$ 171.000.

Baca juga: Sonic the Hedgehog Tayang Perdana di Tiongkok

Akhir minggu ini, bioskop Tiongkok akan membuka film Bloodshot dan Dolittle. Kedua film asal Amerika Serikat (AS) itu tampil pertama kalinya di negara ini. Sementara minggu depan, 1917 dan film animasi Sonic the Hedgehog bisa disaksikan di Tiongkok. Keempat film Hollywood ini awalnya dijadwalkan akan dirilis pada bulan Februari, tetapi ditunda karena pandemi.

Awalnya, film Sonic the Hedgehog dijadwalkan tayang perdana di Tiongkok pada 28 Februari 2020, dua minggu setelah 14 Februari debutnya di Amerika Serikat (AS). Film ini meraup US$ 146 juta di AS.

Meski beruntung, film produksi Paramount Picture ini akan bersaing mendapatkan perhatian penonton dengan dua judul animasi lain yang akan diputar pada tanggal yang sama. Di antaranya perilisan ulang film animasi Big Hero 6 (2014), dan animasi lokal bertajuk Mr. Miao.

Bioskop di Tiongkok mengikuti aturan pembatasan pengunjung yakni hanya 30 persen dari total kapasitas.

Tahun 2019, pasar box office di Tiongkok mencapai US$ 9,2 miliar. Menjelang pembukaan kembali pada Senin, penjualan tiket pada tahun 2020 sekitar US$ 315 juta.