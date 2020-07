AS Bayar US$ 1,95 Miliar untuk 100 Juta Vaksin Covid-19 dari Pfizer dan BioNTech

Washington, Beritasatu.com - Hari ini, Rabu (22/7/2020), Pemerintah Amerika Serikat setuju untuk membayar Pfizer dan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech sebesar US$ 1,95 miliar untuk memproduksi dan distribusi 100 juta dosis vaksin Covid-19, jika terbukti ampuh dan aman bagi manusia.

Dalam kesepakatan itu, Kementerian Kesehatan AS juga bisa mendapatkan tambahan 500 juta dosis vaksin yang dikembangkan Pfizer bersama BioNTech.

Jika lolos uji klinis tahap III, Kemkes AS mengatakan Pfizer akan mendistribusikan vaksin ke lokasi-lokasi yang diminta Pemerintah AS. Vaksin tersebut kemudian akan diberikan secara gratis kepada warga negara AS. Belum diketahui siapa yang berhak dan bagaimana menentukan pembagian vaksin itu.

Uji klinis tahap III akan dilakukan terhadap 30.000 partisipan akhir bulan ini, jika disetujui otoritas yang berwenang.

Saham Pfizer naik 4 persen dan BioNTech naik 6 persen di praperdagangan.