Kasus Covid-19 di AS Tambah Sejuta dalam 15 Hari

Washington, Beritasatu.com – Jumlah orang yang terinfeksi virus corona di Amerika Serikat (AS) terus bertambah, menjadikan negara itu menempati peringkat pertama jumlah kasus Covid-19 terbanyak di dunia. Dua hari lalu, jumlah penderita Covid-19 di AS menembus 4 juta orang. Mengutip data Worldometers, per Sabtu (25/7/2020), jumlahnya telah mencapai lebih 4,2 juta orang yang terpapar corona.

Fakta di balik jumlah jumbo tersebut, ternyata laju pertambahan kasus Covid-19 di AS sangat cepat. Dari jumlah 3 juta menjadi 4 juta, hanya perlu waktu 15 hari, atau rata-rata sekitar 70.000 orang di seantero AS terinfeksi setiap hari.

John Hopkins University mencatat, kasus pertama Covid-19 di AS terjadi pada 21 Januari 2020. Selanjutnya, AS membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan, tepatnya 99 hari mencapai jumlah 1 juta kasus terkonfirmasi positif.

Berturut-turut kemudian membutuhkan 43 hari mencapai 2 juta kasus, berselang 28 hari menembus 3 juta kasus, dan terakhir hanya dalam setengah bulan untuk mencapai jumlah 4 juta.

Dari lebih 4,2 juta kasus positif Covid-19 di AS, jumlah pasien sembuh sebanyak 2 juta orang, dan pasien meninggal dunia 148.000 orang.

Secara keseluruhan, jumlah kasus Covid-19 di dunia mencapai 14,9 juta orang, dengan 9,7 orang sembuh, dan 642.000 meninggal dunia.

Berikut perkembangan kasus Covid-19 di AS hingga mencapai 4 juta orang

1. Kasus pertama dilaporkan 21 Januari 2020

2. Perlu 99 hari untuk mencapai 1 juta kasus pada 28 April 2020

3. Perlu 43 hari untuk mencapai 2 juta kasus pada 10 Juni 2020

4. Perlu 28 hari untuk mencapai 3 juta kasus pada 8 Juli 2020

5. Perlu 15 hari untuk mencapai 4 juta kasus pada 23 Juli 2020