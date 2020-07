Kasus Covid-19 Dunia Tembus 16,05 Juta Jiwa

Beritasatu.com - Menurut data Johns Hopkins University, kasus Covid-19 di seluruh dunia menembus angka 16,05 juta pada hari Minggu (26/7/2020), seperempat di antaranya -sekitar 4.178.730 kasus- berasal dari Amerika Serikat.

Kasus Covid-19 di AS terus menembus rekor dalam hal jumlah kasus dan tingkat kematian di beberapa negara bagian. Dalam empat hari berturut-turut hingga Sabtu, jumlah kematian AS melebihi 1.000 jiwa per hari, sehingga totalnya menjdai 146.463.

Brasil ada di urutan kedua dengan 2.394.513 kasus, India dengan 1.385.635 kasus, Rusia 811.073 kasus. Brasil juga mencatat angka kematian tertinggi setelah AS dengan 86.449 korban jiwa, disusul Inggris dengan 45.823 jiwa, Meksiko 42.645 jiwa, Italia 35.102 jiwa, India 32.060, Prancis 30.195 jiwa.

Di AS, New York masih menjadi daerah dengan korban jiwa akibat Covid-19 terbanyak dengan 32.608 korban jiwa. Jumlah kasus naik di Florida yang sudah melebihi New York dengan 414.5511 kasus, dan California menjadi negara bagian dengan kasus Covid-19 terbanyak sebesar 440.000 kasus.