Microsoft Konfirmasi Rencana Akuisisi TikTok

New York, Beritasatu.com - Microsoft Inc mengonfirmasi rumor rencana akuisisi TikTok dari induknya, ByteDance. Akuisisi ini diharapkan rampung sebelum 15 September 2020. Demikian disampaikan Microsoft dalam keterangan resminya, Minggu (2/8/2020) waktu AS.

"Menyusul pembicaraan antara CEO Microsoft Satya Nadella dan Presiden AS Donald Trump, Microsoft siap melanjutkan diskusi untuk menjajaki pembelian saham TikTok di AS," tulis Microsoft dalam siaran pers resminya.

Sebelumnya, Trump mengatakan akan melarang aplikasi TikTok di AS karena dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS. Menlu AS Mike Pompeo menyebut TikTok dan WeChat sebagai aplikasi yang "mengirim data langsung ke Partai Komunis Tiongkok".

"Microsoft memahami kekhawatiran Presiden Trump. Kami berkomitmen untuk melakukan tinjauan keamanan yang lengkap dan memberikan manfaat ekonomi akuisisi ini terhadap AS, termasuk kepada Kementerian Keuangan AS," lanjut Microsoft.

Microsoft berharap negosiasi dengan ByteDance bisa diselesaikan sebelum 15 September 2020. "Selama proses ini, Microsoft akan melanjutkan dialog dengan Pemerintah AS, termasuk dengan Presiden".

Kedua perusahaan telah memberi notifikasi kepada Komite Penanaman Modal Asing AS (CFIUS) soal potensi akuisisi ini. Proposal akuisisi juga menunjukkan, jika deal sukses, maka Microsoft akan memiliki TikTok di AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Microsoft juga mengajak investor AS lain untuk berpartisipasi sebagai pemegang saham minoritas.

Microsoft juga menjamin data pribadi pengguna TikTok di AS akan dipindahkan ke AS dan selalu berada di AS, dan akan menghapus data-data backup yang berada di server-server luar.

"Diskusi ini masih tahap awal dan tidak ada kepastian akan terjadinya transaksi," kata Microsoft.