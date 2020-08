Harga Vaksin Covid-19 Moderna di Kisaran $32 Per Dosis

Beritasatu.com - Moderna memasang harga antara US$ 32 (Rp 465.000) hingga US$ 37 untuk vaksin Covid-19 buatannya. Moderna juga tengah dalam negosiasi untuk penjualan dalam skala besar yang bisa menurunkan harga, demikian disampaikan CEO Moderna Stephane Bancel, Rabu (5/8/2020).

"Kami bekerja sama dengan pemerintahan di seluruh dunia dan lainnya untuk menyediakan vaksin ini tanpa memandang daya beli orang yang membutuhkan," kata dia.

"Seperti yang diutarakan para ahli, kami menilai bahwa virus ini tidak akan menghilang, dan kebutuhan akan vaksin akan selalu ada dalam jangka panjang," lanjutnya.

Kisaran harga US$ 32-US$ 37 untuk pemesanan skala kecil atau sekitar jutaan dosis. Harga ini lebih mahal dari vaksin Pfizer-BioNTech yang dibanderol US$ 19,5 per dosis. Pemerintah AS telah menyetujui harga dengan Pfizer dan BioNTech.

Bancel mengatakan harga yang ditawarkan Moderna sudah murah supaya lebih mudah diakses di saat pandemi. Setelah pandemi berakhir, harga akan mengikuti pasar.

Vaksin mRNA-1273 telah dipesan senilai US$ 400 juta per 31 Juli lalu. Pekan lalu, Moderna memulai uji coba tahap tiga terhadap 30.000 pasien, dan hasilnya diharapkan keluar Oktober. Moderna menargetkan pendaftaran fase tiga selesai bulan September.