AS Bayar Johnson & Johnson US$ 1 Miliar untuk 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membayar Johnson & Johnson (J&J) lebih US$ 1 miliar untuk 100 juta dosis kandidat vaksin corona (Covid-19) dalam upaya mengendalikan pandemi.

Kontrak terbaru dihargai sekitar US$ 10 per dosis vaksin yang diproduksi J&J, atau sekitar US$ 14,50 per dosis, termasuk US$ 456 juta sebelumnya yang dijanjikan pemerintah AS kepada J&J untuk pengembangan vaksin pada Maret 2020. Itu sebanding dengan US$ 19,50 per dosis yang dibayar pemerintah AS untuk vaksin yang dikembangkan Pfizer Inc dan perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech SE.

J&J sedang mempelajari rejimen satu dan dua dosis vaksin. Sementara kandidat vaksin Pfizer dan BioNTech membutuhkan dua dosis per orang yang dirawat.

Baca juga: AS Bayar US$ 1,95 Miliar untuk 100 Juta Vaksin Covid-19 dari Pfizer dan BioNTech

J&J pada Rabu (5/8/2020) mengatakan akan mengirimkan vaksin tersebut ke Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

Pemerintah AS juga dapat membeli 200 juta dosis tambahan berdasarkan perjanjian berikutnya. Namun J&J tidak mengungkapkan nilai kesepakatan itu.

Vaksin J&J saat ini sedang diuji pada relawan sehat di AS dan Belgia dalam studi tahap awal.

Dunia berlomba mendapatkan vaksin dan perawatan untuk Covid-19 semakin intensif. Pemerintah AS telah menandatangani kesepakatan untuk membeli vaksin melalui program "Operation Warp Speed". Produsen obat lain yang telah menandatangani kesepakatan adalah Sanofi dan Regeneron Inc.

Saat ini belum ada vaksin yang disetujui untuk Covid-19. Lebih dari 20 vaksin dalam uji klinis pada manusia.

Saham J&J naik sekitar 1 persen pada awal perdagangan di New York Stock Exchange.