Trump: Wabah Covid-19 AS Masih Terkendali

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan wabah virus corona masih terkendali. Meskipun demikian, setidaknya 155.000 orang telah meninggal dunia dan 4,7 juta orang terinfeksi di negara itu.

Trump terus mendesak sekolah-sekolah di AS agar dibuka kembali lewat pesan di Twitter dan membela tanggapan administrasinya dalam penanganan virus corona saat diwawancarai oleh situs berita Axios, Senin (3/8/2020) malam.

“Mereka sekarat, itu benar. Memang begitu. Tapi itu tidak berarti kita tidak melakukan apa pun yang kita bisa. Ini di bawah kendali sebanyak kamu mampu mengendalikannya. Ini adalah wabah yang mengerikan,” kata Trump.

Kasus virus corona terus meningkat sehingga membuat puluhan negara bagian AS harus menunda atau membatalkan rencana pembukaan kembali. Koordinator satuan tugas virus corona Gedung Putih, Dr Deborah Birx, mengatakan virus secara luar biasa menyebar ke daerah pedesaan serta perkotaan.

Dengan jumlah kematian di AS mencapai rekor 1.000 per hari, Trump menekankan pandangan bahwa kematian sebanding dengan jumlah kasus dan bukan proporsi dari populasi, tempat AS lebih buruk dibandingkan negara-negara Barat lainnya.

Dalam wawancara, Trump sekali lagi menyatakan peningkatan pengujian menyumbang peningkatan kasus, meskipun sejumlah pakar kesehatan mengatakan hal itu berpengaruh tapi tidak semua.