Koalisi Jaksa AS Protes Harga Remdesivir

Washington, Beritasatu.com - Kelompok bipartisan jaksa agung, Selasa (4/8/2020), mendesak Pemerintah AS agar mengizinkan perusahaan lain untuk membuat perawatan Covid-19 dari Gilead Science, yaitu remdesivir, untuk ditingkatkan ketersediaannya dan obat antivirus itu diberi harga lebih rendah.

Koalisi lebih dari 30 jaksa itu menyerukan agar pemerintah bertindak atau mengizinkan negara-negara bagian untuk melakukan hal itu. Dalam surat ke badan kesehatan AS, mereka menyatakan Gilead belum menetapkan harga yang wajar untuk remdesivir.

“Gilead seharusnya tidak mendapatkan untung dari pandemi dan seharusnya harus didorong untuk berbuat lebih banyak untuk membantu lebih banyak orang,” sebut surat itu.

Gilead memberi harga mayoritas pasien AS sebesar US$ 3.120 (Rp 45,4 juta) setiap periode pengobatan atau US$ 520 (Rp 7,5 juta) per botol remdesivir.

Obat itu dilaporkan satu dari dua yang menunjukkan kemampuan untuk membantu pasien yang dirawat karena Covid-19 dalam uji klinis formal. Remdesivir mendapatkan otorisasi penggunaan darurat di AS dan persetujuan di negara lain setelah mempersingkat masa perawatan di rumah sakit dalam pengujian di AS.

Koordinator satgas virus corona Gedung Putih, Dr Birx, mengingatkan agar orang-orang yang hidup bersama kelompok rentan Covid-19, tetap memakai masker di rumah.

“Jika kamu tinggal dalam lingkungan multigenerasi dan ada wabah di desa sekitarmu atau di kotamu, kamu perlu benar-benar mempertimbangkan untuk memakai masker di rumah,” kata Birx kepada CNN.

Gereja-gereja Ortodoks Koptik di Mesir mulai menerima jemaat setelah ditutup selama empat bulan. Pembukaan kembali gereja pada Senin bertepatan dengan hari ulang tahun mendiang Paus Shenouda III.

Gereja di Kairo dan Alexandria menerima jemaat untuk berdoa, sedangkan di kota-kota, tempat wabah terbatas, seperti Luxor, sudah dibuka kembali pada Juni.