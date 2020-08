Gilead Siap Memenuhi Permintaan Global akan Remdesivir

California, Beritasatu.com - Perusahaan bioteknologi Gilead Sciences mengatakan pihaknya siap memproduksi obat antivirus remdesivir untuk memenuhi permintaan global di bulan Oktober.

Gilead berencana untuk memproduksi lebih dari 2 juta paket pengobatan Covid-19 di akhir tahun dan menambah beberapa juta lagi tahun 2021.

Hingga saat ini belum ada obat Covid-19 yang mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) AS, termasuk remdesivir. Covid-19 telah menjangkiti lebih dari 18 juta orang dan menewaskan 710.316 orang dalam tujuh bulan terakhir, menurut data Johns Hopkins University.

Selama ini dokter-dokter menggunakan remdesivir, yang juga digunakan untuk mengobati HIV, sebagai obat darurat. Riset menunjukkan remdesivir membantu mempercepat pemulihan pasien virus corona. FDA memberikan izin darurat untuk remdesivir, tetapi ini bukan berarti remdesivir adalah obat yang ampuh untuk Covid-19.

Kelompok bipartisan jaksa agung, Selasa (4/8/2020), mendesak Pemerintah AS agar mengizinkan perusahaan lain untuk membuat perawatan Covid-19 dari Gilead Science, yaitu remdesivir, untuk ditingkatkan ketersediaannya dan obat antivirus itu diberi harga lebih rendah.

Gilead memberi harga mayoritas pasien AS sebesar US$ 3.120 (Rp 45,4 juta) setiap periode pengobatan atau US$ 520 (Rp 7,5 juta) per botol remdesivir.