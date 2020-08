AS Bayar Rp 14,5 Triliun untuk Vaksin J&J

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan membayar Johnson & Johnson (J&J) senilai lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14,5 triliun) untuk 100 juta dosis bakal vaksin virus corona. AS berusaha mengumpulkan vaksin dan obat-obatan dalam upaya menjinakkan pandemi Covid-19.

Kontrak terakhir dihargai sekitar US$ 10 per dosis vaksin yang diproduksi oleh J&J, atau sekitar US$ 14,50 (Rp 210.426) per dosis, termasuk sebelumnya US$ 456 juta (Rp6,61 triliun) yang dijanjikan pemerintah AS kepada J&J untuk pengembangan vaksin pada Maret lalu.

Nilai kontrak AS dengan J&J sedikit lebih murah jika dibandingkan dengan US$ 19,50 (Rp 282.987) per dosis yang dibayarkan AS untuk vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan bioteknologi Jerman, BioNTech.

J&J sedang mempelajari resimen satu dan dua dosis vaksinnya. Bakal vaksin Pfizer dan BioNTech akan membutuhkan dua dosis per orang yang dirawat. Pada Rabu (5/8), produsen obat itu menyatakan akan memberikan vaksin kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Lanjutan Biomedis (BARDA) atas dasar nirlaba yang digunakan setelah persetujuan atau otorisasi penggunaan darurat oleh Otoritas Obat dan Makanan AS (FDA).

Pemerintah AS juga dapat membeli 200 juta dosis tambahan berdasarkan perjanjian berikutnya. Namun J&J tidak mengungkapkan nilai kesepakatan itu.

Menurut penghitungan AFP, dengan kesepakatan terbaru, pemerintahan Presiden Donald Trump telah menghabiskan US$ 9,4 miliar (Rp 136,4 triliun) untuk perjanjian pembelian vaksin. Diketahui, lima perusahaan farmasi setuju untuk memberikan setidaknya 700 juta dosis.