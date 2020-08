Kampanye Biden Akan Belanjakan Rp 4 Triliun

Washington, Beritasatu.com - Tim kampanye calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden, telah menyiapkan dana sebesar US$ 280 juta (Rp 4 triliun) untuk belanja iklan televisi dan digital yang sebagian besar ditargetkan untuk menyerang penanganan pandemi virus corona oleh Presiden Donald Trump.

Iklan Biden akan ditampilkan di 15 negara bagian, yang diyakini kompetitif dalam pemilu November, dan memiliki durasi 60 detik, bukan seperti iklan biasanya selama 30 detik.

Manajer kampanye Biden, Jen O’Malley Dillon, mengatakan iklan akan sering menampilkan Biden berbicara langsung ke arah kamera. Selain itu, iklan sangat berfokus kepada pandemi yang secara kontras membandingkan kegagalan Trump dengan pengalaman dan empati Biden.

“Iklan Biden dimaksudkan untuk membiarkan pemilih mendengar secara langsung dari wakil presiden yang berbicara di mana kita ada di dalamnya,” kata O’Malley Dillon lewat memo yang dipublikasikan kepada wartawan, Rabu (5/8).

Dari anggaran US$ 280 juta, kampanye Biden dibagi menjadi US$ 220 juta (Rp 3,2 triliun) untuk siaran televisi dan U$ 60 juta (Rp 875 miliar) untuk iklan digital. Dana itu jauh lebih besar dibandingkan belanja kampanye yang dialokasikan Trump sebesar US$ 147 juta (Rp 2,1 triliun). Para asisten Biden meyakini pemilu tahun ini memberi jalan lapang bagi Demokrat dengan kemungkinan mencapai 270 suara elektoral.

Rencana iklan Biden akan memasukkan 10 negara bagian yang dimenangkan Trump dalam pemilu 2016, tiga diantaranya adalah Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin yang merupakan “dinding biru” yang telah diruntuhkan Trump. Lima negara lagi adalah Arizona, Florida, Georgia, Carolina Utara, dan Texas yang terletak di selatan dan barat daya dengan populasi semakin beragam.