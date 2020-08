Wow! Ekspor Tiongkok Juli Naik 7,2% karena Permintaan Produk Medis

Tiongkok, Beritasatu.com - Ekspor Tiongkok bulan Juli 2020 dalam denominasi dolar naik 7,2 persen, sementara impor turun 1,4 persen dari periode yang sama tahun lalu. Demikian pengumuman data Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok pada Jumat (7/8/2020). Angka ini jauh lebih baik dari perkiraan ekonom yang disurvei Reuters yakni ekspor dalam turun 0,2 persen dari tahun lalu, sementara impor naik 1 persen dari tahun lalu.

Pada bulan Juni, ekspor dalam denominasi dolar Tiongkok membukukan kenaikan 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan impor naik 2,7 persen.

Pada bulan Juli, Tiongkok membukukan surplus perdagangan sebesar US$ 62,33 miliar, di luar perkiraan ekonom sebesar US$ 42 miliar. Sementara pada bulan Juni, surplus perdagangan Tiongkok adalah US$ 46,42 miliar.

Meski pandemi virus corona menghantam permintaan global, ekspor Tiongkok tidak tertahan dikontribusikan barang medis yang melonjak pada paruh pertama tahun ini.

"Tren tersebut bertahan hingga Juli," kata Ekonom Tiongkok di Capital Economics, Martin Rasmussen.

"Sebagian besar ekspor disebabkan pengiriman masker, produk medis, dan peralatan kerja-dari rumah," tulis Rasmussen dalam sebuah catatan setelah rilis data.

Rasmussen mengatakan pemulihan yang dipimpin stimulus Tiongkok tampaknya akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang. "Permintaan asing juga kemungkinan akan terus pulih seiring meredanya pandemi. Namun, peningkatan ekspor Tiongkok akan terbatas karena kebutuhan produk terkait pandemi bersifat sementara," tambahnya.

Ketegangan perdagangan AS dan Tiongkok yang sedang berlangsung juga menimbulkan risiko penurunan. Pejabat senior kedua negara dilaporkan berencana meninjau kembali implementasi kesepakatan perdagangan "fase satu" minggu depan.

"Pertemuan minggu depan kemungkinan besar akan sangat menantang," kata Ketua non-Eksekutif di Partners Financial Holdings Ronald Wan, di Hong Kong.