Rusia Ingin Trump Jadi Presiden AS, Tiongkok dan Iran Ingin Biden

Washington, Beritasatu.com - Rusia berusaha menjatuhkan kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden, sementara Tiongkok dan Iran tidak ingin Presiden Donald Trump memenangkan Pilpres AS November nanti. Demikian menurut analisis William Evanina, direktur National Counterintelligence and Security Center AS, Jumat (7/8/2020).

"Kami sangat khawatir akan aktivitas Tiongkok, Rusia, dan Iran saat ini dan yang akan datang," kata Evanina.

Dia mengatakan negara asing akan terus menggunakan operasi terselubung dan terbuka untuk menggerakkan preferensi dan perspektif pemilih AS, mengarahkan kebijakan AS, memecah belas AS, dan menjatuhkan kepercayaan publik akan proses demokrasi.

"Tindakan asing untuk mempengaruhi atau mencampuri pemilu adalah ancaman langsung terhadap demokrasi," lanjutnya.

Menurut Evanina, Beijing tidak ingin Trump menang karena dia tidak dapat ditebak.

"Tiongkok selama ini mengembangkan pengaruhnya menjelang Pilpres November 2020 untuk membentuk arah kebijakan di AS, menekan tokoh politik yang dianggap berseberangan dengan kepentingan Tiongkok, dan menepis kritik-kritik tentang Tiongkok," kata dia.

Terkait Rusia, Evanina mengatakan Kremlin melihat mantan Wakil Presiden AS Biden sebagai kelompok anti-Rusia. Rusia disebut menyebarkan isu korupsi untuk menjatuhkan Biden dan Partai Demokrat.

"Beberapa aktor politik dari Kremlin juga ingin meningkatkan pencalonan Trump di media sosial dan televisi Rusia," kata dia.

Sementara Iran dinilai ingin menjatuhkan institusi demokrasi AS, Presiden Trump dan memecah belah AS menjelang pemilu. Iran kemungkinan memfokuskan operasi mereka melalui disinformasi di media sosial dan menyebarkan konten anti-Amerika. Evanina mengatakan jika Trump menang maka tekanan dari AS terhadap Iran akan berlanjut dan Iran tidak menginginkan hal itu.