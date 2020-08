Pakar Epidemiologi AS Diancam

Washington, Beritasatu.com - Pakar epidemiologi Amerika Serikat (AS) Dr Anthony Fauci mengatakan, dia bersama keluarganya telah meminta pengamanan berkelanjutan karena pelecehan dan ancaman kematian dari orang-orang yang marah atas panduannya terkait pandemi Covid-19.

Fauci secara terbuka berseberangan pendapat dengan Presiden Donald Trump dan para penasihatnya terkait krisis Covid-19, termasuk rencana AS membuka kembali sekolah dan perekonomian.

“Hal-hal tidak terduga yang muncul akibat krisis di dunia, membawa keluar yang terbaik dan terburuk dari orang-orang, dan membuat ancaman kematian kepada keluarga saya serta melecehkan putri-putri saya ke titik di mana saya harus mendapatkan keamanan. Ini luar biasa,” kata Fauci dalam wawancara dengan CNN, Rabu (5/8/2020).

Pada Kamis, AS mencabut peringatan untuk menghindari seluruh perjalanan asing, tapi kembali mempertimbangkan masing-masing negara berdasarkan kasus per kasus. “Dengan kondisi kesehatan dan keselamatan meningkat di beberapa negara dan secara potensial memburuk di tempat lain, departemen kembali kepada sistem kami sebelumnya,” sebut pernyataan otoritas AS.

Negara bagian Australia, New South Wales (NSW), harus melakukan karantina wajib selama 14 hari di hotel mulai Jumat (7/8). Seluruh penduduk NSW yang kembali, kecuali mereka tinggal di wilayah perbatasan negara bagian, hanya diizinkan kembali lewat Bandara Sydney.