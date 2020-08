TikTok Ancam Tindakan Hukum atas Perintah Eksekutif Trump

Beijing, Beritasatu.com - Media sosial asal Tiongkok, TikTok, Jumat (7/8/2020) mengancam akan mengambil tindakan hukum setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang aplikasi itu bersama dengan aplikasi lainnya, WeChat.

Trump memberikan tenggat waktu 45 hari yaitu sampai 15 September kepada induk perusahaan kedua aplikasi itu, ByteDance dan Tencent, untuk menjual atau mengalihkan bisnisnya kepada perusahaan AS.

Pada Kamis (6/8/2020), Trump mengambil langkah terbaru untuk melarang dua aplikasi milik perusahaan Tiongkok yaitu TikTok dan WeChat. Tidak jelas apakah Trump memiliki otoritas hukum atas tindakannya tersebut.

Perintah Trump tidak menyebutkan nominal uang tertentu yang harus diserahkan kepada Departemen Keuangan AS dari hasil penjualan aplikasi tersebut, seperti desakan Trump beberapa hari lalu. Perintah terkait larangan TikTok yakni setelah 45 hari adanya transaksi apa pun oleh siapa pun atau sehubungan dengan properti apa pun, tunduk kepada yurisdiksi AS, dengan ByteDance Ltd. Langkah itu menambah tekanan dalam negosiasi dalam rencana penjualan operasi TikTok ke Microsoft.

Sementara itu, Tik Tok menyatakan akan mengupayakan semua pemulihan yang tersedia untuk memastikan aturan hukum tidak diabaikan. “Kami sedang mengevaluasi perintah eksekutif untuk mendapatkan pemahaman sepenuhnya,” sebut pernyataan perusahaan pemilik WeChat, Tencent, dikutip dari media penyiaran Inggris, BBC, Jumat.

Trump telah mengeluarkan ancaman untuk melarang TikTok sejak minggu lalu dengan mengaitkan kepada kekhawatiran keamanan. Perintah eksekutif Trump atas platform berbagi video pendek, TikTok, dan layanan bertukar pesan, WeChat, itu menjadi langkah terbaru yang menunjukkan kampanye peningkatan perlawanan kepada Tiongkok.

Pada Kamis, Washington juga mengumumkan rekomendasi bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar dalam pasar dihapuskan dari daftar kecuali mereka memberikan akses kepada regulator kepada rekening yang diaudit.