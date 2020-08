Kasus Covid-19 di India Tembus 2 Juta

New Delhi, Beritasatu.com - Jumlah kasus virus corona novel di India tembus dua juta orang pada Jumat (7/8) setelah melonjak lebih dari 60.000 kasus tiap hari. Raksasa Asia Selatan itu menjadi negara ketiga yang mencapai angka sebesar itu, setelah Amerika Serikat (AS) dan Brasil. Tingkat penyebaran di negara terpadat kedua di dunia itu juga tampaknya terus meningkat.

Padahal, baru tiga pekan lalu India menembus angka satu juta kasus infeksi. Peningkatan itu jauh lebih cepat dari AS dan Brasil. Catatan resmi menunjukkan, India kini mencatat 2,03 juta kasus infeksi dengan 41.585 kasus kematian.

Banyak ahli mengatakan, angka sebenarnya disinyalir jauh lebih tinggi di antara penduduk yang jumlahnya 1,3 miliar orang. Banyak di antara mereka hidup di beberapa kota paling padat di dunia.

Pengeluaran per kapita untuk perawatan medis di India juga minim, jika dibandingkan secara global.

Perdana Menteri India Narendra Modi pada akhir Maret lalu memberlakukan lockdown atau karantina wilayah yang dinilai sejumlah kalangan paling ketat di dunia.

Namun, dengan posisi sebagai negara ekonomi terbesar ketiga di Asia yang kini terguncang, puluhan juta pekerja migran harus kehilangan pekerjaan mereka hanya dalam semalam, ini memaksa dilakukannya pelonggaran penguncian.

Tiap pemerintah daerah di negara bagian dan juga kota memberlakukan banyak penguncian lokal. Termasuk wilayah yang menjadi pusat teknologi informatika, Bangalore pada bulan lalu, juga negara bagian Bihar timur dan sebagian Tamil Nadu di selatan.