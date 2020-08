Pemerintah AS Berikan Tunjangan Pengangguran US$ 400 Per Orang

Washington, Beritasatu.com - Warga AS yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi Covid-19 berhak mendapatkan tunjangan US$ 400 per minggu dari Pemerintah AS. Presiden Donald Trump menandatangani surat perintah eksekutif terkait santunan itu pada hari Sabtu (8/8/2020) karena negosiasi stimulus antara Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Demokrat tidak kunjung selesai.

Demokrat ingin bantuan tunai pengangguran tetap di angka US$ 600 per minggu, tetapi Republikan ingin di angka US$ 200 per minggu. Angka yang ditawarkan Trump merupakan jalan tengah antara keduanya.

"Kami ingin menjaga rakyat AS. Sekali lagi, ini bukan salah mereka tetapi ini salah Tiongkok," kata Trump di Bedminster, New Jersey.

Dampak Covid-19 membuat sekitar 20 juta warga AS kehilangan pekerjaan. Sekitar setengah dari jumlah itu sudah kembali bekerja. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan tingkat pengangguran ada di angka 10,1 persen.

Stimulus Covid-19 tahap pertama kedaluarsa pekan lalu, dan hingga saat ini Demokrat dan Republikan belum sepakat akan stimulus baru.

Selain tunjangan pengangguran, Trump juga memperpanjang moratorium pengusiran orang-orang yang tidak mampu membayar sewa tempat tinggal karena Covid-19, memberikan insentif pajak, dan menunda pembayaran utang mahasiswa.