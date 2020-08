Diduga Insider Trading, Kontrak Kodak Produksi Bahan Obat Covid-19 Terancam Batal

New York, Beritasatu.com - Pemerintah AS menunda pendanaan kepada Eastman Kodak untuk memproduksi bahan obat Covid-19 setelah regulator mencurigai aktivitas perdagangan saham Kodak yang melesat signifikan.

"Pada 28 Juli kami menandatangani Letter of Interest dengan Eastman Kodak. Tuduhan pelanggaran belakangan ini menimbulkan kekhawatiran yang serius. Kami tidak akan melanjutkan kerja sama sampai tuduhan perdagangan mencurigakan menjadi jernih," kata US International Development Finance Corporation, Sabtu (8/8/2020).

Lembaga yang mengawasi perdagangan saham atau Securities and Exchange Comission (SEC) melakukan investigasi kepada Kodak terkait pengumuman kerja sama dengan Pemerintah AS.

Baca juga: Sempat Bangkrut, Perusahaan Ini Bangkit Kembali Berkat Covid-19

Saham perusahaan yang dulunya pembuat film kamera itu melesat dari US$ 2,62 per lembar pada 27 Juli 2020 atau saat pengumuman kerja sama dengan pemerintah, menjadi US$ 60 dalam dua hari. Saham Kodak ditutup melemah 7,6 persen ke UIS$ 14,88 pada penutupan perdagangan Jumat.

Kodak mengeluarkan rilis kerja sama dengan Pemerintah AS kepada media-media lokal di sekitar kantornya di Rochester, New York. Lalu, di hari yang sama, Kodak meminta media yang telanjur memuat rilisnya untuk mencabut berita itu, dan itu dilakukan oleh para media. Senator Elizabeth dari Partai Demokrat Massachusetts mencurigai adanya insider trading dalam pengumuman kerja sama itu.

Pada 27 Juli, Pemerintah AS memberikan pinjaman US$ 765 juta untuk memproduksi bahan baku obat Covid-19 yang diatur dalam UU Produksi Pertahanan. Presiden AS Donald Trump mengatakan UU itu akan menggerakkan Kodak dan ekonomi Amerika pada umumnya untuk membuat bahan farmasi aktif dan generik.

Perusahaan berusia 131 tahun yang sebelumnya bergerak di bidang pencetakan film dan fotografi sempat mengajukan pailit pada tahun 2012 akibat kalah bersaing dengan kamera digital. Kodak sudah cukup berpengalaman di bidang pembuatan obat. Di era 1990-an, Kodak pernah ikut memproduksi obat nonresep seperti aspirin, tetapi lalu menjual unit usaha farmasinya ke SmithKline Beecham sebesar US$ 2,925 miliar pada tahun 1994.