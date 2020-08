Ledakan Lebanon, Video Serangan Rudal Dipastikan Hoax

Beirut, Beritasatu.com - Tiga hari setelah ledakan hebat di Pelabuhan Beirut, Lebanon pada 4 Agustus 2020 lalu, beredar video yang seolah-olah menunjukkan ledakan tersebut diakibatkan serangan rudal.

Video rudal tersebut dipastikan hoax dan telah dihapus atau ditandai di media sosial. Pemerintah Lebanon hingga saat ini belum menentukan penyebab ledakan dan tidak menutup kemungkinan adanya serangan teroris. Namun, sejauh ini indikasi penyebab ledakan, yang menewaskan 157 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang, mengarah ke kelalaian.

Contoh video yang dimanipulasi:

Thermal Imaging Videos Emerging Showing Possible Missile Strike On Beirut Harbourhttps://t.co/s2zNUTn1aR



Video at 6 seconds appears to show a missile strike immediately before the main explosion#BeirutBlast pic.twitter.com/4MYZr8nIMN