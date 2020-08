ASEAN Dorong Perdamaian di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Jakarta, Beritasatu.com - Para menteri luar negeri ASEAN lewat pernyataan bersama dalam rangka hari jadi ASEAN ke-53 pada Sabtu (8/8/2020), menegaskan komitmen organisasi itu untuk terus menjadi lokomotif bagi perdamaian dan stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik dalam lanskap kawasan maupun global.

ASEAN juga mendorong netralitas kawasan dengan tetap menjaga persatuan, kohesif, dan memiliki ketahanan untuk memajukan prinsip-prinsip Piagam ASEAN (ASEAN Charter).

“Pernyataan ini ditegaskan menyikapi meningkatnya dinamika dan perubahan geopolitik kawasan dan global yang dapat berdampak pada perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik,” sebut pernyataan bersama 10 menlu ASEAN dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI dan ASEAN, akhir pekan lalu.

Para menlu ASEAN mengeluarkan delapan pesan utama lewat pernyataannya, yaitu, pertama menjadikan ASEAN sebagai kawasan damai, aman, netral, dan stabil. Kedua, mendukung ASEAN yang bersatu, kohesif, dan memiliki ketahanan dalam memajukan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN.

Ketiga, pentingnya menjaga semua prinsip yang tertera dalam kesepakatan di masa lalu yaitu Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC) tahun 1976, Deklarasi Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (The Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN) tahun 1971, dan Prinsip Bali.

Keempat, meminta semua pihak menahan diri dari aktivitas yang dapat meningkatkan eskalasi di kawasan. Kelima, meminta agar terus dibangun kepercayaan strategis di kawasan dengan cara damai melalui dialog dan kerja sama. Keenam, menegaskan sentralitas ASEAN dan melanjutkan kerja sama dengan mitra ASEAN melalui mekanisme yang dipandu ASEAN.

Ketujuh, menegakkan prinsip yang ada dalam Wawasan ASEAN atas Indo-Pasifik (ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik). Kedelapan, menegaskan dukungan terhadap prinsip-prinsip multilateralisme sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“(Delapan) pernyataan ini diusulkan Indonesia dan dikembangkan serta diperkuat oleh negara ASEAN melalui proses pembahasan yang matang,” tambah pernyataan itu.