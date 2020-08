Pemerintah AS Borong 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Moderna

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintah telah menyetujui pembelian 100 juta dosis vaksin Covid-19 dari Moderna. Vaksin tersebut saat ini berada di tahap akhir uji coba ke manusia.

Secara terpisah, Moderna mengatakan kesepakatan pembelian vaksin mRNA-1273 itu bernilai sebesar US$ 1,53 miliar. Pemerintah AS juga memiliki opsi untuk membeli tambahan hingga 400 juta dosis vaksin. Pemerintah AS telah menginvestasikan US$ 955 juta untuk pengembangan vaksin, sehingga total investasinya telah mencapai US$ 2,48 miliar.

Moderna saat ini tengah berada di tahap akhir pengujian vaksinnya, yang diikuti oleh 30.000 relawan, dan berharap bulan Oktober sudah keluar hasilnya.

"Kami menginvestasikan pengembangan dan pembuatan enam kandidat vaksin terbaik di dunia supaya bisa mendistribusikan vaksin-vaksin secepatnya. Militer sudah siap mengirimkan vaksin ke warga Amerika secepatnya setelah disetujui FDA (BPOM AS), di mana izin itu sudah hampir didapat," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (11/8/2020).

Pemerintah AS juga memiliki kesepakatan serupa dengan Pfizer, Johnson and Johnson, dan perusahaan farmasi lainnya untuk membeli vaksin potensial. Pemerintah AS memiliki kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk membeli 100 juta dosis vaksin senilai US$ 1,95 miliar, dengan opsi tambahan hingga 500 juta dosis. AS juga memiliki kesepakatan dengan Johnson and Johnson senilai US$ 1 miliar lebih untuk 100 juta dosis, dengan opsi tambahan 200 juta dosis.

Selain itu, Pemerintah AS juga memiliki kesepakatan dengan Sanofi dan GlaxoSmithKline untuk membeli 100 juta dosis senilai US$ 2,1 miliar, dengan opsi tambahan hingga 500 juta dosis.