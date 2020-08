Tesla Umumkan Stock Split 5:1

New York, Beritasatu.com - Perusahaan teknologi Tesla mengumumkan akan melakukan pecah saham atau stock split 5:1 pada Selasa malam (11/8/2020) setelah penutupan perdagangan. Stock split akan berlaku 31 Agustus nanti.

Saham Tesla naik 6 persen di perdagangan pascapenutupan meskipun stock split sebenarnya tidak memiliki dampak fundamental terhadap saham. Stock split biasanya dilakukan supaya saham lebih likuid dan dapat diakses oleh investor kecil, tetapi investor ini tidak terlalu berpengaruh dibandingkan investor institusional.

Saham Tesla menguat 228,54 persen secara year to date. Tesla melaporkan laba US$ 2,18 per saham, di atas ekspektasi pasar 3 sen per saham. Pendapatan Tesla juga menguat di atas ekspektasi pasar. Pendapatan Tesla US$ 6,04 miliar vs ekspektasi US$ 5,37 miliar. Laba bersih sebesar US$ 104 juta.

Akhir Juli lalu, raksasa teknologi Apple Inc juga mengumumkan akan melakukan stock split 4 banding 1 mulai 24 Agustus nanti.