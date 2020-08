Menlu: Pandemi Covid-19 Momentum Wujudkan Perdamaian Berkelanjutan

New York, Beritasatu.com- Indonesia menyerukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk terus memperkuat diplomasi perdamaian dan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai momentum untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan.

Selaku presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) periode Agustus 2020, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan hal itu saat memimpin pertemuan debat terbuka yang dipusatkan di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (12/8) pukul 10 waktu New York atau pukul 21.00 WIB.

“Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis,” kata Retno Marsudi di New York.

Pernyataan Retno dilontarkan pada Debat Terbuka Virtual Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Pandemi dan Tantangan Bina Damai. Pertemuan DK PBB tersebut dipimpin langsung oleh Menlu Retno selaku Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Pertemuan menghadirkan sejumlah pembicara utama, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, dan Direktur Center on International Cooperation New York University, Sarah Cliffe.

“Gangguan pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dapat membalikkan upaya pembangunan perdamaian selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama,pandemi mempersulit pekerjaan penjaga perdamaian PBB dan upaya mediasi di lapangan. Proses perdamaian bisa ke luar dari rel,” ujarnya.

Antara Februari dan sekarang, kata Retno, setidaknya 69 negara telah memutuskan untuk menunda pemilihan umum, beberapa di antaranya merupakan bagian penting dari proses perdamaian. Secara keseluruhan, tugas membangun perdamaian dan mempertahankan perdamaian menjadi lebih menakutkan.