Pidato di DK PBB, Menlu Retno Tekankan 3 Esensi Jaga Perdamaian

New York, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan tiga hal pokok yang esensial untuk menjaga perdamaian di tengah tantangan global yang semakin meningkat termasuk akibat pandemi.

Selaku presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) periode Agustus 2020, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan hal itu saat memimpin pertemuan debat terbuka yang dipusatkan di markas PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (12/8) pukul 10 waktu New York atau pukul 21.00 WIB.

Pertama, kata Retno, mempertahankan perdamaian harus menjadi bagian komprehensif dari tanggapan dunia terhadap pandemi.

“Penting bagi kita untuk terus mendukung negara-negara ini di dalam konflik untuk mengambil pendekatan holistik dalam menangani keterkaitan antara krisis kesehatan dan dampaknya mulai dari sosial ekonomi sampai perdamaian dan keamanan,” ujarnya.

Retno juga meminta negara-negara PBB agar fokus mendukung penguatan kapasitas institusional dan sumber daya dari negara terdampak konflik. Dia juga mendorong upaya bersama negara-negara untuk mengatasi akses kesenjangan kepada barang kesehatan publik dan perawatan konflik di negara-negara konflik tersebut.

“Persaingan mendapatkan vaksin Covid-19 jika nanti ada hanya membuat mereka semakin tertinggal,” ujar Retno.

Kedua, Retno menyatakan upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.

Retno mengatakan The Peacebuilding Commission (PBC) sebagai badan utama PBB dalam mempertahankan perdamaian bisa memainkan peranan penting, seperti mengoordinasikan respons seluruh organ utama PBB termasuk organisasi regional, institusi keuangan, dan sektor swasta.

Retno menegaskan gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan tersalurkannya bantuan dan perawatan Covid-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil dalam konflik.

“Ketiga, penting untuk mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai, karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan dengan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan atau pembangunan perdamaian.

Masalah Dana

Dalam konteks ini, kata Retno, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekjen PBB mengenai Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.

Retno menilai pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini.

“Pada saat sama, kita harus terus berpikir di luar kota untuk mengeksplorasi pendanaan inovatif untuk pembangunan perdamaian,” kata Retno.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, Retno berpendapat upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Namun, Menlu Retno optimistis situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian.

“Mari kita gunakan momentum ini untuk semakin memajukan perdamaian,” ujar Retno, menutup sambutannya.

Sejumlah pejabat tinggi negara anggota DK PBB juga berpartisipasi dalam Debat Terbuka antara lain Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh dan Menteri Negara Jerman Niels Annen.

Pembahasan pandemi dan perdamaian sejalan dengan langkah terbaru DK PBB untuk mengadopsi Resolusi 2532 pada 1 Juli 2020, salah satunya meminta penghentian kekerasan dan agar semua pihak yang terlibat konflik melakukan jeda kemanusiaan (humanitarian pause) selama 90 hari.

Debat terbuka ini merupakan terobosan baru Indonesia untuk memulai pembahas isu bina damai di masa pandemi yang diapresiasi oleh negara anggota DK PBB.

Presidensi Indonesia di DK PBB bulan Agustus adalah kedua kalinya setelah mengemban jabatan sama pada Mei 2019. Indonesia telah empat kali menjabat anggota tidak tetap DK PBB yaitu pada 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, 2019-2020.