Indonesia Dorong Pembenahan PBB Agar Tetap Dipercaya Publik

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia mendorong adanya pembenahan di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar badan dunia itu bisa tetap mendapatkan kepercayaan publik. Kondisi pandemi Covid-19 memberikan tuntutan lebih besar akan relevansi dan peran PBB terutama dalam memelihara semangat multilateralisme.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam acara diskusi virtual bertemakan “The Future We Want, the UN We Need: Refleksi Kritis 75 Tahun PBB dalam Menghadapi Tantangan Global” yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateralisme Kementerian Luar Negeri, Kamis (13/8).

Acara juga dihadiri tamu istimewa, Prof. Dr. Armida Alisjahbana yang saat ini menjadi salah satu pejabat tertinggi yaitu Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pasific (UNESCAP).

“Jika PBB tidak mampu menjawab tantangan baru termasuk selama maupun pasca Covid-19, saya khawatir kepercayaan terhadap PBB dan lembaga multilateral akan semakin menipis,” ujar Retno.

Retno mengatakan dunia saat ini menghadapi tren bahwa negara-negara semakin jauh dari globalisasi. Nilai-nilai multilateralisme juga meluntur, semakin meningkatnya rivalitas dan kompetisi antar negara besar, serta menebalnya nasionalisme sempit dan populisme.

Terkait hal itu, Retno menyebut negara-negara di dunia punya dua pilihan yaitu tidak percaya dan beralih kepada unilateralisme, atau sebaliknya melakukan perbaikan bersama dan memperkuat badan yang sudah menginjak usia 75 tahun.

“Bagi Indonesia pilihannya jelas, kita akan memperbaiki dan memperkuat badan ini,” kata Retno.