Luis Rodolfo Abinader Dilantik Jadi Presiden Dominika

Santo Domingo, Beritasatu.com - Luis Rodolfo Abinader telah dilantik sebagai presiden Republik Dominika pada Minggu (16/8/2020) setelah kemenangan pemilihannya pada Juli lalu. Pengusaha berusia 53 tahun itu memenangkan masa jabatan empat tahun pada 5 Juli.

Abinader yang tidak pernah memegang jabatan terpilih, mengakhiri kekuasaan partai kiri-tengah selama 16 tahun.

Diplomat tinggi AS menghadiri upacara beberapa hari setelah negara Karibia adalah satu-satunya yang mendukung upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata Iran.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo termasuk di antara peserta pada upacara pengambilan sumpah yang berlangsung pada Minggu (16/8) di Santo Domingo.

Perjalanan Pompeo dilakukan dua hari setelah Republik Dominika menjadi satu-satunya negara di dewan keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang yang mendukung resolusi AS. Dominika setuju usulan AS untuk memperpanjang embargo senjata tanpa batas terhadap Iran.

“Pemilihan ini bergema sebagai contoh bagi negara-negara lain tentang kekuatan demokrasi dan apa yang mungkin terjadi ketika negara-negara memprioritaskan keinginan rakyat mereka,” cuit Pompeo setelah pelantikan Abinader, seraya menyatakan optimisme tentang kemitraan AS-Dominika.

Pemilu di Republik Dominika berlangsung ketika pandemi virus corona melanda negara Karibia yang berpenduduk sekitar 10,5 juta orang itu.

Abinader telah menghabiskan waktu berminggu-minggu sebelum pemilu dalam isolasi setelah tes positif untuk virus Covid-19, dan pemungutan suara itu sendiri telah ditunda mulai Mei karena pandemi.

Hubungan antara AS dan Iran semakin memburuk sejak Presiden Donald Trump pada 2018 menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang membuat Iran membatasi kemampuan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Sejak itu, AS menerapkan kebijakan sanksi maksimum terhadap Teheran.