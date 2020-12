Kemenangan Biden di Pilpres AS Resmi Dikonfirmasi

Selasa, 15 Desember 2020 | 06:33 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Lansing, Beritasatu.com- Para anggota electoral college atau lembaga pemilihan umum Amerika Serikat (AS) telah menegaskan kemenangan Joe Biden di Pilpres AS. Seperti dilaporkan BBC, Selasa (15/12), penegasan ini adalah salah satu langkah terakhir yang diperlukan bagi Biden untuk menjabat presiden.

Capres Demokrat Joe Biden memenangkan pilpres pada November lalu dengan perolehan 306 suara electoral college. Jumlah itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan 232 suara yang diperoleh capres Republik Donald Trump.

Di bawah sistem pemilu AS, rakyat sebenarnya memberikan suaranya untuk "pemilih", yang pada gilirannya, secara resmi memilih kandidat beberapa minggu setelah pemilihan.

California, negara bagian terpadat, menyerahkan 55 suara elektoral ke Biden pada Senin (14/12) sore. Jumlah suara itu secara resmi menempatkan Joe Biden di atas batas minimal 270 suara yang diperlukan untuk mengamankan Gedung Putih.

Hampir tidak ada kemungkinan bahwa pemungutan suara hari Senin (14/12) akan meniadakan kemenangan Biden. Sementara upaya gugatan hukum Trump untuk membalikkan hasil hampir dipastikan akan gagal.

Setelah menjabat, Biden menghadapi tugas menantang untuk memerangi pandemi virus corona, menghidupkan kembali ekonomi AS, dan membangun kembali hubungan yang rusak dengan sekutu AS di luar negeri oleh kebijakan "America First" Trump.

Sumber:Suara Pembaruan