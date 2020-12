Bill Gates: Covid-19 Masih Jadi Risiko Hingga 2022

Rabu, 16 Desember 2020 | 12:15 WIB

New York, Beritasatu.com- Salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates mengatakan bahwa Covid-19 masih dapat berdampak hingga 2022. Amerika Serikat (AS) tidak akan "mendekati normal" sampai akhir musim panas mendatang.

"Tapi bahkan hingga awal 2022, kecuali kita membantu negara lain memberantas penyakit ini, dan kita mendapatkan tingkat vaksinasi yang tinggi di negara kita, risiko reintroduksi akan ada," ujarnya memperingatkan.

Pada Minggu (13/12), seperti dilaporkan CNET, Gates yang mendanai penelitian medis dan program vaksin melalui Bill & Melinda Gates Foundation, mendesak agar warga berhati-hati.

"Mengenakan masker dan tidak bercampur dengan rumah tangga lain dapat membantu mencegah sebagian besar kematian tersebut," katanya.

Dengan vaksinasi yang dimulai di AS pada Senin, banyak orang Amerika pada akhirnya mungkin merasa seolah-olah bangsa itu telah berubah arah dalam perang melawan Covid-19.

"Yah, sayangnya, empat sampai enam bulan ke depan bisa menjadi epidemi terburuk," kata Gates kepada pembawa acara CNN Jake Tapper, seraya mencatat bahwa IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington) memperkirakan lebih dari 200.000 kematian tambahan. di AS selama periode waktu tersebut.

