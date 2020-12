Jokowi Masuk 50 Besar Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia

Rabu, 16 Desember 2020 | 14:04 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam daftar 50 besar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021.

“Situs The Muslim 500 untuk edisi 2021 atau The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2021 telah mempublikasikan Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-12 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia,” kata Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/12/2020).

BACA JUGA Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Gratis

Diungkapkannya, nama Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar The Muslim 500 sejak 2015. Bahkan, selama masuk dalam daftar tersebut, Joko Widodo selalu bisa menembus 20 besar daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.

“Pemerintah mengapresiasi penghargaan dunia tersebut,” ujar Fadjroel Rachman.

Di Indonesia sendiri, lanjutnya, pemerintahan Jokowi terus menggelorakan semangat toleransi, keberagaman (kebhinekaan), persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku, ras, agama, keyakinan, sebagai semangat perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia dalam bergotong-royong menghadapi pandemi Covid-10 di seluruh dunia.

Sumber:BeritaSatu.com