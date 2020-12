Oxfam: 2,7 Miliar Warga Dunia Tidak Terima Bantuan Pandemi

Kamis, 17 Desember 2020 | 08:11 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Nairobi, Beritasatu.com- Lebih dari sepertiga populasi dunia atau sekitar 2,7 miliar tidak menerima bantuan pemerintah selama pandemi Covid-19, berdasarkan studi dari Oxfam yaitu organisasi nirlaba di Nairobi, Kenya, yang berfokus kepada advokasi untuk memerangi kemiskinan, Selasa (15/12).

Analisis data Bank Dunia yang dilakukan oleh Oxfam menemukan bahwa saat bantuan US$ 9,8 triliun (Rp 138.569 triliun) diluncurkan oleh 36 negara kaya, sebanyak 59 negara berpendapatan rendah menghabiskan hanya US$ 42 miliar (Rp 593,8 triliun) untuk mengatasi keruntuhan ekonomi akibat pandemi.

Temuan lainnya adalah negara-negara kaya telah menghabiskan pada tingkat US$ 695 (Rp 9,8 juta) per orang, sedangkan negara berkembang menghabiskan tingkat per kapita antara US$ 28 (Rp 395.000) sampai US$ 4 (Rp 56.000). Lebih lanjut, negara-negara terkaya di dunia hanya meningkatkan bantuan kepada negara berkembang sebanyak US$ 5,8 miliar (Rp 81,9 triliun).

“Virus corona menyatukan dunia dalam ketakutan, tapi memecah belah tanggapannya,” sebut Direktur Eksekutif Oxfam, Gabriela Bucher.

“Pandemi memicu upaya global yang terpuji dan menjangkau lebih dari satu miliar orang dengan dukungan perlindungan sosial di atas 2020 tapi, sampai hari ini, lebih banyak orang tetap tertinggal di belakang secara keseluruhan,” lanjut Bucher.

Sebelum pandemi, sampai empat miliar orang kekurangan perlindungan sosial, sebagai bantuan kesejahteraan dari negara, yang diperkirakan Bank Dunia hanya 1,3 miliar yang tercapai selama krisis. Laporan itu menyebutkan banyak negara berkembang telah mampu memobilisasi bantuan non-finansial, seperti bantuan makanan, tapi itu seringkali tidak memadai dalam skema perlindungan sosial.

Sumber:Suara Pembaruan