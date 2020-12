AS Makin Suram, Angka Infeksi dan Kematian Covid-19 Cetak Rekor

Kamis, 17 Desember 2020 | 16:19 WIB

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) mencetak rekor ganda pada Rabu (16/12) waktu setempat dengan mencatat lebih dari 3.700 kasus kematian akibat Covid-19 dan kasus infeksi harian melampaui 250.000 kasus hanya dalam kurun waktu 24 jam. Demikian angka dari Universitas Johns Hopkins.

Dengan kematian baru yang dilaporkan, jumlah korban meninggal dunia di AS kini telah mencapai lebih dari 307.291 kasus.

Negara itu telah mengalami lonjakan infeksi Covid yang spektakuler selama lebih dari sebulan ini, dengan sekitar 113.000 orang saat ini dirawat di rumah sakit karena virus, menurut data Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Jumlahnya itu jauh melebihi kasus infeksi yang terjadi negara-negara lain. Sekitar lima persen dari populasi AS telah tertular virus, atau sebanyak 17 juta orang.

AS tetap menjadi negara yang paling terpukul, terhitung lebih dari 22 persen dari kasus global. Sebelumnya, pada Selasa, AS melaporkan 3.019 kasus kematian, jumlah harian tertinggi ketiga sejak pandemi dimulai. Hari Selasa itu juga menandai hari ke-43 berturut-turut AS mengalami lebih dari 100.000 kasus infeksi harian sejak November.

AS telah meluncurkan program vaksinasi terhadap Covid-19, dan bertujuan untuk mendapatkan 2,9 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer Inc dan mitranya dari Jerman, BioNTech, pada akhir pekan lalu.

Namun, Dr Robert Redfield, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, sebelumnya memperingatkan bahwa sistem perawatan kesehatan negara itu dapat menghadapi keruntuhan sebelum vaksin tersedia lebih luas pada tahun depan.

