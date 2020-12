Seperlima Populasi Dunia Tak Dapat Vaksin Hingga 2022

Jumat, 18 Desember 2020 | 09:33 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

Paris, Beritasatu.com- Setidaknya seperlima dari populasi dunia tidak akan mendapatkan akses kepada vaksin Covid-19 sampai 2022, berdasarkan studi yang dirilis Rabu (16/12). Alasannya, negara-negara kaya telah memesan lebih dari setengah dosis bakal vaksin pada 2021.

Vaksin diharapkan bisa mengakhiri pandemi yang menewaskan lebih dari 1,6 juta orang. Negara-negara termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Emirat Arab (UEA), telah mulai meluncurkan program imunisasi.

Banyak negara telah mengambil sejumlah alokasi vaksin berbeda demi meningkatkan peluang untuk mendapatkan setidaknya satu akses dari puluhan bakal vaksin. Berdasarkan Sekolah Kesehatan Publik Bloomberg Johns Hopkins, negara-negara kaya, yaitu hanya mencakup 14% populasi global, telah memesan lebih dari setengah dosis vaksin yang diproduksi tahun depan oleh 13 pengembang utama.

Situasi itu bisa membuat negara-negara lebih miskin tertinggal dalam pengadaan vaksin. Bahkan jika semua pembuat obat memproduksi vaksin yang efektif dan aman, serta memenuhi target global secara maksimum, setidaknya seperlima populasi dunia tidak akan mendapatkan akses vaksin sampai 2022.

Para peneliti Johns Hopkins menyatakan harga imunisasi berkisar dari US$ 6 (Rp 85.000) per suntikan sampai US$ 74 (Rp 1 juta). Mereka menemukan jika seluruh vaksin bekerja sebagaimana yang diharapkan, banyak negara-negara kaya telah mengamankan setidaknya satu imunisasi per orang.

Namun, para peneliti itu mengungkapkan Kanada telah memesan jumlah vaksin terbanyak di dunia yaitu empat dosis per orang, sedangkan AS hanya cukup satu vaksin per orang, dan Indonesia mengamankan kurang dari satu suntikan per dua orang.

Banyak negara bergabung dalam mekanisme pembelian vaksin bersama yang disebut COVAX di bawah koordinasi Organisasi Kesehatan Dunia, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan aliansi vaksin Gavi. Inisiatif itu mengharapkan dua miliar dosis vaksin yang tersedia sampai akhir 2021. Tapi sejauh ini, AS dan Rusia, sebagai negara dengan dua bakal vaksin potensial, tidak bergabung dalam COVAX.

Sumber:Suara Pembaruan