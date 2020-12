Pejabat Tinggi AS Lakukan Vaksinasi Covid-19

Sabtu, 19 Desember 2020 | 05:04 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Ketua DPR AS Nancy Pelosi menerima vaksinasi Covid-19 dari dokter Brian Monahan, saat menghadiri Kongres dokter Amerika Serikat di kantornya di Capitol Hill di Washington, DC, AS, Jumat (18/12). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi menerima vaksinasi Covid-19 pada Jumat (18/12). Seperti dilaporkan VoA, Pelosi mengikuti jejak Wakil Presiden AS Mike Pence yang juga mendapat suntikan vaksin sebelumnya.

Pelosi yang berusia 80 tahun menerima inokulasi, dengan disaksikan media, mulai dari pejabat Kongres AS dan Mahkamah Agung yang dilakukan dokter Brian Monahan. Monahan berusaha menyuntikkan vaksin ke para pejabat senior AS sebagai bagian dari rencana kontinuitas pandemi yang ditetapkan oleh pejabat intelijen.

Pence menerima vaksinasi di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower di Gedung Putih, bersama istrinya, Karen, dan Ahli Bedah Umum AS Jerome Adams. Dia mengaku sangat ingin mengambil gambar untuk menunjukkan kepada orang Amerika bahwa vaksin Covid-19 itu aman dan efektif.

Vaksinasi dilakukan saat Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) hampir menyetujui vaksin pembuat obat AS Moderna, yang dikembangkan dengan National Institutes of Health. Panel penasihat merekomendasikan vaksin untuk disetujui Kamis malam. FDA menyetujui vaksin Pfizer-BioNTech untuk penggunaan darurat awal Desember ini.

Jika FDA mengizinkan penggunaan vaksin Moderna, pembuat obat AS akan mulai mengirimkan jutaan dosis untuk petugas kesehatan dan penghuni panti jompo, menandai perluasan inisiatif vaksinasi terbesar dalam sejarah Amerika.

Saat AS menunggu vaksin kedua, krisis virus corona terus memakan korban. Setidaknya 312.000 orang Amerika telah meninggal karena Covid-19 pada tengah hari Jumat, paling banyak di dunia sejauh ini, menurut Universitas Johns Hopkins. Sementara Brasil berada di peringkat kedua dalam kematian, dengan hampir 185.000.

Lonjakan virus corona di California Los Angeles County begitu mengerikan sehingga departemen kesehatan masyarakat daerah itu menulis pesan di Twitter: "Setiap jam, rata-rata, 2 orang meninggal karena Covid-19 di LA County."

Di tempat lain di dunia, UNICEF UK, untuk pertama kali dalam 70 tahun sejarahnya, memberikan bantuan makanan kepada anak-anak di Inggris yang keluarganya terkena pandemi virus corona. Dana bantuan lebih dari US$ 1 juta (Rp14,1 miliar) akan didistribusikan ke 30 organisasi.

Sumber:Suara Pembaruan