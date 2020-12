AS Mulai Distribusi Vaksin Moderna

Minggu, 20 Desember 2020 | 07:05 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jarum suntik dan botol vaksin dengan logo yang direproduksi dari perusahaan biotek AS, Moderna. Gambar diambil di satu studio di Paris, Prancis, pada Senin (16/11/2020). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) memulai distribusi vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Moderna Inc, Sabtu (19/12/2020). Lebih dari 3.700 lokasi akan mulai menerima vaksin tersebut dan melakukan penyuntikan secepatnya pada Senin (21/12/2020), menyusul peluncuran vaksin sebelumnya oleh Pfizer Inc.

Di tengah rekor infeksi dan kematian virus corona, Moderna telah memindahkan pasokan vaksin dari pabriknya ke gudang yang dioperasikan oleh distributor McKesson Corp. Jenderal Gustave Perna dalam konferensi pers, Sabtu, mengatakan para pekerja telah mengepak vaksin-vaksin ke dalam kontainer dan memuatnya ke dalam truk.

Truk-truk pembawa vaksin itu akan berangkat hari Minggu (20/12/2020) dan pengiriman akan mencapai para penyedia layanan kesehatan secepatnya pada Senin.

Dosis vaksin tersebut harus dikawal oleh pasukan keamanan, termasuk Marsekal AS, dan akan disimpan di dalam lemari es yang terkunci. AS berencana memvaksin kelompok berisiko terlebih dulu, seperti orang lanjut usia di panti jompo dan para petugas kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA), Jumat (18/12/2020), telah menyetujui izin untuk penggunaan darurat vaksin Moderna, sebagai vaksin Covid-19 kedua yang menerima persetujuan dari otoritas tersebut. Panel di luar penasihat untuk Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah memutuskan untuk merekomendasikan vaksin Moderna kepada orang-orang berusia 18 tahun ke atas.

Sebelumnya, suntikan vaksin yang dikembangkan Pfizer dan mitranya dari Jerman, BioNTech SE, telah diberikan izin penggunaan darurat pada 11 Desember. Penyedia layanan farmasi, Catalent Inc, di Bloomington, Indiana, mengisi dan mengemas botol untuk vaksin Moderna dan membawanya perusahaan pemasok perlengkapan dan alat kesehatan, McKesson. Selanjutnya, McKesson membawa vaksin-vaksin Moderna itu dari fasilitasnya, termasuk di Louisville, Kentucky, dan Memphis, Tennessee, yang dekat dengan pusat layanan udara untuk United Parcel Service dan FedEx Corp. Untuk Pfizer, sistem distribusinya dikelola secara mandiri.

Jenderal Perna juga meminta maaf kepada para gubernur AS atas kebingungan dari ketersediaan vaksin setelah pemerintah AS mengurangi jumlah dosis yang akan diterima oleh negara bagian. Negara-negara seperti Oregon dan Washington, yang meningkatkan vaksinasi kepada petugas garis terdepan secepatnya, menyebut alokasi telah menurun sebanyak 400%.

Pernah mengakui telah salah memperkirakan jumlah dosis yang sebenarnya akan diizinkan oleh regulator untuk pengiriman, yang lebih sedikit dari jumlah dosis yang diproduksi. Di pihak lain, juru bicara untuk Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia mengatakan 7,9 juta dosis vaksin Pfizer dan Moderna akan dikirimkan secara nasional minggu ini.

Sumber:BeritaSatu.com