Kongres AS Hampir Setujui Stimulus US$ 900 M

Washington, Beritasatu.com - Kongres AS terus melakukan negosiasi Rancangan Undang-Undang Stimulus Fiskal Covid-19 senilai US$ 900 miliar untuk membantu meringankan dampak ekonomi pandemi Covid-19. Hampir semua isu sudah disepakati Republikan dan Demokrat, kecuali satu isu terkait program pinjaman The Federal Reserve.

Ketua DPR AS dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi, mengatakan kepada anggota partainya melalui telepon bahwa kesepakatan hampir tercapai.

Di Senat, Ketua Mayoritas Republikan Mitch McConnell berharap kesepakatan tercapai pada Sabtu (19/12/2020) waktu setempat.

"Kita harus meloloskan RUU ini dengan suara bipartisan segera," kata McConnell.

Negosiasi stimulus masih terganjal usulan Senator Patrick Toomey dari Republikan untuk menghentikan program pinjaman Bank Sentral AS atau The Fed.

Republikan tidak ingin melanjutkan program yang berakhir pada 1 Januari itu karena dianggap sebagai intervensi pemerintahan dalam sektor swasta, mempolitisasi The Fed, dan menuduh Demokrat memanfaatkan program itu untuk kepentingan politik.

Orang nomer dua di Senat Republikan, John Thune, memperkirakan pemungutan suara RUU Stimulus bisa diundur hingga hari Senin. Kesepakatan ini sangat penting karena tanpa kesepakatan baru, maka anggaran Pemerintah AS akan berhenti pada hari Minggu dan bisa terjadi shutdown jika tidak ada kesepakatan.

Isu-isu yang sebelumnya menjadi ganjalan sudah disepakati. RUU akan memasukkan bantuan tunai US$ 600 untuk mayoritas warga AS yang diberikan sekali, perlindungan pengangguran sebesar US$ 300 per minggu, bantuan untuk distribusi vaksin di negara bagian, dan bantuan untuk usaha kecil.

RUU pada akhirnya tidak menyertakan perlindungan hukum terhadap dunia usaha dari tuntutan terkait Covid-19. RUU juga tidak memasukkan bantuan tambahan untuk negara bagian dan pemerintahan lokal.

