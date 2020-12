Stimulus Covid-19 AS Senilai US$ 900 M Disetujui Kongres

Senin, 21 Desember 2020 | 06:34 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Para penumpang naik Kereta Bawah Tanah Kota New York, AS, pada Kamis (5/11/2020), karena pandemi Covid-19 berlanjut di seluruh dunia. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com - Setelah berbulan-bulan, Kongres akhirnya mencapai kesepakatan atas paket stimulus fiskal senilai US$ 900 miliar untuk meringankan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, Minggu (20/12/2020).

Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell mengumumkan kesepakatan stimulus dan anggaran belanja negara untuk setahun ke depan dengan total lebih dari US$ 2 triliun. Hal ini sekaligus menghindari shutdown pemerintahan.

Kongres belum merilis detil stimulus tetapi setidaknya beberapa hal sudah mendapatkan persetujuan bipartisan sebelum RUU Stimulus diketok. Stimulus US$ 900 miliar mencakup bantuan tunai kepada US$ 600 yang diberikan sekali untuk warga AS yang sudah dewasa. Beberapa keluarga juga mendapatkan tambahan US$ 600 per anak.

Dalam RUU Stimulus disebutkan bahwa anggaran US$ 300 miliar disiapkan untuk sektor usaha kecil, seperti Program Perlindungan Upah. Stimulus juga memberikan bantuan federal sebesar US$ 300 untuk 12 juta warga AS yang kehilangan pekerjaan.

Proposal stimulus mempersiapkan pendanaan untuk distribusi vaksin. Tenaga kesehatan dan pejabat pemerintahan telah mendapatkan vaksinasi dan rakyat AS secara umum segera menyusul. Bantuan juga diberikan kepada rumah sakit-rumah sakit yang kewalahan menghadapi gelombang pasien Covid-19. Sektor pendidikan dan transportasi juga akan mendapatkan bantuan.

Meskipun kesepakatan dicapai sebelum 2021, tetapi ini sudah terlambat bagi sekitar 8 juta orang yang jatuh miskin sejak Juni. Banyak anggota Kongres yang mengatakan stimulus US$ 900 miliar tidak cukup untuk mengatasi dampak pandemi.

Sumber:CNBC.com