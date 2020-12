Kongres AS Sepakati Bantuan Rp 12,7 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Senin, 21 Desember 2020 | 20:31 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WIR

US Capitol di Washington, AS. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Para juru runding di Kongres, Minggu (20/12), berhasil mengunci kesepakatan senilai US$ 900 miliar (Rp 12,7 triliun) untuk paket bantuan ekonomi Covid-19 yang telah dinantikan sejak lama untuk membantu bisnis dan individu, serta menyediakan dana untuk pengiriman vaksin ke seluruh negeri.

Kesepakatan itu, yang diumumkan para pemimpin Kongres, akan menetapkan tunjangan sementara US$ 300 (Rp 4,2 juta) per minggu dan pembayaran stimulus langsung sebesar US$ 600 (Rp 8,5 juta) kepada sebagian besar warga Amerika. Sebagai tambahan, putaran baru subsidi untuk bisnis yang terpukul parah dan uang untuk sekolah, penyedia layanan kesehatan, dan para penyewa yang terancam diusir.

Situasi itu terjadi setelah berbulan-bulan berjuang dan bersikap, tapi dinamika negosiasi berubah dalam mendukung Partai Republik setelah pemilu saat akhir dari sesi kongres semakin dekat.

Presiden terpilih Joe Biden sangat menginginkan kesepakatan untuk memberikan bantuan yang telah lama dinantikan oleh orang-orang yang telah menderita dan mendorong ekonomi, meskipun jumlah dana tersebut kurang dari setengah dari harapan Demokrat.

Biden memuji semangat bipartisan yang menghasilkan langkah tersebut dan menyebutnya “hanya permulaan”.

“Ini adalah model untuk pekerjaan menantang ke depan bagi bangsa kita,” kata Biden lewat pernyataannya.

Para pemimpin Kongres mengumumkan anggota parlemen bahwa mereka akan memberikan suara pada Senin (21/12) dan Senat juga akan melakukan voting pada hari yang sama. Anggota parlemen sangat ingin meninggalkan Washington dan menutup tahun penuh gejolak.

“Nanti akan ada paket penyelamatan besar lainnya untuk warga Amerika. Ini dikemas dengan menargetkan kebijakan untuk membantu warga Amerika yang berjuan dan telah menunggu terlalu lama,” kata Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell.

Demokrat mengakui bahwa paket bantuan itu tidak sebesar yang mereka ajukan atau dibutuhkan AS. Ketua DPR AS Nancy Pelosi menjanjikan bantuan lainnya saat presiden terpilih, Joe Biden, dilantik pada 20 Januari 2021.

“Ini adalah langkah pertama. Kita harus melakukan lebih lagi,” ujarnya.

Sumber:Suara Pembaruan