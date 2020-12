CDC: Varian Baru Covid-19 Kemungkinan Sudah Ada di AS

Rabu, 23 Desember 2020 | 06:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com - Jenis baru virus corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris kemungkinan sudah menyebar di Amerika Serikat (AS) tanpa terdeteksi. Hal itu diungkapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (the US Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Selasa (22/12/2020).

"Perjalanan antara Inggris dan Amerika Serikat, serta tingginya prevalensi varian ini di antara infeksi Inggris saat ini, meningkatkan kemungkinan impor," kata CDC dalam sebuah pernyataan.

“Mengingat sebagian kecil infeksi AS yang telah diurutkan, variannya sudah bisa berada di Amerika Serikat tanpa terdeteksi.”

CDC mengatakan, varian baru saat ini disebut sebagai "SARS-CoV-2 VUI 202012/01.

BACA JUGA Prancis Buka Kembali Perbatasan dari Inggris

Varian itu banyak ditemukan di Inggris bagian tenggara pada November 2020. Jenis terbaru itu dilaporkan menyumbang 60% infeksi di London, kata badan itu.

CDC mengatakan tidak tahu mengapa jenis baru virus itu muncul, tetapi bisa jadi itu kebetulan saja. “Atau, mungkin muncul karena lebih cocok untuk menyebar pada manusia,” kata CDC.

Sejumlah negara di Eropa telah memberlakukan larangan perjalanan dari dan ke Inggris. Larangan ini diberlakukan terkait dengan pengumuman penyebaran varian baru mutasi Covid-19 di negara itu yang disebut 70% lebih cepat menular, seperti disampaikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Sabtu (19/12/2020).

Sumber:CNBC