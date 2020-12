14 Juta Warga AS akan Kehilangan Tunjangan Pengangguran

Minggu, 27 Desember 2020 | 13:06 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Para penumpang naik Kereta Bawah Tanah Kota New York, AS, pada Kamis (5/11/2020), karena pandemi Covid-19 berlanjut di seluruh dunia. (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden mengecam Donald Trump karena menolak menandatangani Rancangan Undang-undang bantuan Covid-19. Akibat masih dalam ketidakpastian, 14 juta orang Amerika akan kehilangan tunjangan pengangguran khusus.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (26/12), Biden telah mendesak Trump untuk menandatangani undang-undang pendanaan Covid-19 senilai US$ 892 miliar (Rp 12.659 triliun) dan tagihan bantuan yang akan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada orang Amerika yang terpukul parah oleh virus dan kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.

“RUU ini sangat penting. Ini perlu ditandatangani menjadi undang-undang sekarang," katanya.

Dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, Biden, yang akan menjabat pada 20 Januari 2021, menuduh presiden yang akan keluar itu "melepaskan tanggung jawab" yang dapat memiliki konsekuensi menghancurkan.

"Ini adalah hari setelah Natal, dan jutaan keluarga tidak tahu apakah mereka akan mampu memenuhi kebutuhan karena penolakan Presiden Donald Trump untuk menandatangani RUU bantuan ekonomi yang disetujui oleh Kongres dengan mayoritas yang luar biasa dan bipartisan," kata Biden.

Trump mengejutkan Partai Republik dan Demokrat ketika dia mengatakan minggu ini bahwa dia tidak senang dengan tagihan besar-besaran itu, yang memberikan pembayaran US$ 600 (Rp 8,5 juta) satu kali kepada warga AS yang berpenghasilan kurang dari US$ 75.000 (Rp 1,06 miliar) setahun dan memperpanjang tunjangan pengangguran yang berakhir pada penutupan 28 Desember.

Menurut data Departemen Tenaga Kerja, tanpa tanda tangan Trump, sekitar 14 juta orang bisa kehilangan manfaat tambahan tersebut. Penutupan sebagian pemerintah juga akan dimulai pada hari Selasa, karena RUU itu dilampirkan dengan US$ 1,4 triliun dalam pengeluaran pemerintah normal. Hal ini dapat membahayakan pendapatan jutaan pegawai pemerintah, kecuali Kongres dapat menyetujui RUU pendanaan pemerintah sebelum itu.

AS telah melaporkan lebih dari 18,7 juta kasus infeksi Covid-19 sejak krisis dimulai dan lebih dari 330.000 kasus kematian terkait dengan virus tersebut, menurut penghitungan dari Universitas Johns Hopkins - jumlah tertinggi di dunia.

“Ini adalah permainan catur dan kami adalah bidak,” keluh Lanetris Haines, seorang wiraswasta dari tiga anak di South Bend, Indiana.

Kepada kantor berita The Associated Press, Haines akan kehilangan tunjangan pengangguran mingguan sebesar US$ 129 (Rp 1,83 juta).

Earl McCarthy, ayah empat anak yang tinggal di negara bagian Georgia, AS, mengatakan dia telah mengandalkan tunjangan pengangguran sejak dia kehilangan pekerjaannya. Kelak dia tidak akan memiliki penghasilan pada minggu kedua Januari jika Trump tidak menandatangani RUU tersebut.

“Seluruh pengalaman itu mengerikan,” keluh McCarthy, yang menerima sekitar US$ 350 (Rp 4,96 juta) seminggu dalam asuransi pengangguran, kepada AP.

"Saya ngeri membayangkan jika saya tidak menabung apa pun atau memiliki dana darurat selama lima bulan itu, di mana kami akan berada?" ratapnya.

Sebaliknya, Trump mengatakan pembayaran satu kali kepada orang Amerika yang termasuk dalam rancangan undang-undang itu terlalu rendah.

"Saya hanya ingin membuat orang-orang hebat hingga US$ 2.000 (Rp 28,3 juta), daripada US$ 600 (Rp 8,5 juta) yang sekarang ada dalam rancangan," cuit Trump pada Sabtu pagi.

Trump belum mengatakan apakah dia berniat untuk memveto undang-undang tersebut, dan dia masih mungkin menandatanganinya dalam beberapa hari mendatang.