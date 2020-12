Sepanjang 2020 KBRI Tokyo Berkomitmen Membantu Dampak Pandemi Covid-19

Rabu, 30 Desember 2020 | 10:50 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Tokyo, Beritasatu.com – Sepanjang 2020, Kedutaan Besar RI (KBRI) Tokyo, Jepang, terus menunjukkan komitmen untuk membantu penanggulangan dan pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. KBRI Tokyo juga terus memperkuat kerja sama Indonesia-Jepang, termasuk kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya.

Demikian catatan akhir tahun 2020 KBRI Tokyo melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu )30/12/2020). “Sepanjang 2020 dunia disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19. Merebaknya Covid-19 berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga aktivitas perekonomian. KBRI Tokyo selama rentang 2020 memainkan dua peran secara bersamaan di tengah pandemi Covid-19,” tulis KBRI Tokyo.

Peran tersebut adalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Jepang, yang menjadi perhatian utama, khususnya terkait dengan ancaman penularan Covid-19. Sementara, di sisi lain, KBRI Tokyo terus memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Jepang sebagai langkah mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Untuk perlindungan WNI, salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah memulangkan 78 WNI yang menjadi awak kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama pada Februari 2020. Dari 78 WNI, 9 orang positif Covid-19. Kerja sama serupa juga dilakukan dengan otoritas Jepang dalam penanganan 84 WNI awak kapal pesiar Italia Costa Atlantika di Nagasaki pada April 2020.

KBRI Tokyo juga ikut berperan dalam kunjungan PM Jepang, Yoshihide Suga bersama Ibu Negara Mariko Suga pada 20 Oktober 2020. Kunjungan itu adalah yang pertama sejak PM Suga dilantik menggantikan Shinzo Abe. Dalam kunjungan di Istana Bogor itu, PM Suga dan Presiden Joko Widodo berkomitmen memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang.

Meski kedua negara dilanda pandemi Covid-19, kerja sama bilateral tetap berjalan. Di antaranya. dalam mendukung pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia atau dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA) pada awal Desember 2020. Dari hasil lobi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir.. dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi serta tim KBRI Tokyo diperoleh komitmen investasi dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar Rp 57 triliun.

Selain itu, KBRI Tokyo juga bekerja sama dengan berbagai pihak di Jepang dalam pengembangan vaksin Covid-19. Pada 9 September 2020, KBRI Tokyo melakukan penjajakan kerja sama vaksin dengan Shionogi & Co, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset, pengembangan dan produksi vaksin serta alat kesehatan.

Selain dengan Shionogi & Co, penjajakan kerja sama terkait juga dilakukan dengan Research Institute for Microbial Diseases (RIMD) Universitas Osaka. Kerja sama serupa juga dilakukan KBRI Tokyo dengan Zoonosis Research Center Universitas Hokkaido.

Sementara, kegiatan ekspor komoditas dari Indonesia ke Jepang di tengah pandemi dilakukan pada 24 September 2020 melalui penerbangan kargo perdana Garuda Indonesia dari Manado yang untuk kali pertama mendarat di Bandara Narita. Penerbangan yang mengangkut ekspor ikan tuna dan rempah Indonesia ini diinisiasi oleh Pemda Sulawesi Utara, Garuda, dan didukung sepenuhnya oleh KBRI Tokyo.

Upaya promosi perdagangan dan investasi juga dilakukan melalui kegiatan webinar investasi pada 25 Agustus 2020 bertemakan “Indonesia in the New World Economic Paradigm: Your Best Investment Destination”. Dalam acara ini, KBRI Tokyo bekerja sama dengan Japan Indonesia Association (Japinda) yang dihadiri Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan itu disampaikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam memastikan ekonomi tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19.

Kegiatan serupa dilakukan KBRI Tokyo dalam peluncuran platform data kerja sama ekonomi bilateral terintegrasi atau Japan Indonesia Partnership Lounge (Jaipong) pada 14 Oktober 2020. Program Jaipong ini merupakan inovasi diplomasi ekonomi yang dikembangkan oleh KBRI Tokyo bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo serta didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan BKPM.

Sementara itu, pada 25 September 2020 KBRI Tokyo mewakili Pemerintah Indonesia menerima penghargaan Deal Watch Award dari kalangan bisnis di Jepang. Penghargaan untuk pertama kalinya kepada Indonesia ini diserahkan langsung oleh Hideo Tomita, Presiden dan CEO Refinitiv Jepang, dan Hiroko Yoneda, selaku Chief Editor Deal Watch. Penghargaan Deal Watch Award ini diberikan atas capaian penjualan obligasi Pemerintah RI pada Samurai Bond 2019.

Pada 10 November 2020, KBRI Tokyo di sela-sela Trade Expo Indonesia melakukan penandatanganan kontrak dagang dan investasi senilai lebih dari US$ 321 juta (Rp 4,5 triliun) untuk produk kertas, makanan, kopi, serta investasi di bidang pengolahan limbah sawit. Pada hari yang sama KBRI Tokyo memberikan Ambassador Award 2020 kepada tiga pelaku usaha di Jepang, yaitu APP Japan Limited, Sariraya Co Ltd, dan Mobiol Corporation.

Dalam pertemuan antara Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi dengan CEO Toyota Motor Corporation wilayah Asia, Yoichi Miyazaki pada 14 Desember 2020 diperoleh komitmen investasi sebesar Rp 28 triliun. CEO Miyazaki dalam perbincangan dengan Dubes Heri Akhmadi mengatakan, Indonesia merupakan mitra Toyota yang sangat penting.

