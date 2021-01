Akun Twitter Donald Trump Dikunci Permanen

Washington, Beritasatu.com - Twitter mengunci permanen akun Presiden AS Donald Trump sejak Jumat (8/1/2021) dengan alasan "untuk menghindari risiko menimbulkan aksi kekerasan".

Trump tidak bisa lagi mengakses akunnya. Tweet lamanya dan foto profilnya dihapus. Trump memiliki 88,7 juta followers. Akun institusional seperti @POTUS dan @WhiteHouse masih aktif.

Trump menggunakan Twitter secara sporadis untuk menyebarkan pesannya. Dia juga menggunakan Twitter untuk berbicara kepada pendukungnya, hingga mengumumkan pergantian personel Gedung Putih.

"Tanpa tweet-tweet saya, saya tidak akan menjadi presiden," kata Trump kepada Financial Times pada wawancara tahun 2017.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y