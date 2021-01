WHO: Negara Kaya Jangan Potong Antrean Vaksin Covid-19

Minggu, 10 Januari 2021 | 08:13 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Sekretaris Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus (Foto: afp)

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan negara-negara kaya untuk tidak memotong antrean vaksin Covid-19. Pada Jumat (8/1), Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak negara-negara untuk berhenti melakukan kesepakatan bilateral dengan produsen.

Seperti dilaporkan Reuters, Tedros mengatakan ada "masalah yang jelas" bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah belum menerima pasokan vaksin Covid-19.

Dalam jumpa pers di Jenewa, Tedros mengatakan negara-negara kaya memiliki mayoritas pasokan. Dia menyatakan komentar tegas tentang nasionalisme vaksin pada jumpa pers di Jenewa.

"Tidak ada negara yang luar biasa dan harus memotong antrian dan memvaksinasi semua penduduk mereka sementara beberapa tetap tidak memiliki pasokan vaksin," tambahnya.

Tedros meminta negara dan produsen untuk berhenti membuat kesepakatan bilateral dan meminta mereka yang telah memesan kelebihan dosis untuk segera menyerahkannya ke fasilitas berbagi vaksin COVAX.

Saat Tedros tidak menyebutkan nama negara, Uni Eropa menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Pfizer dan BioNTech untuk 300 juta dosis tambahan vaksin Covid-19 dalam satu langkah yang akan memberi UE hampir setengah dari produksi global perusahaan untuk tahun 2021.

Perebutan vaksin semakin sengit karena pemerintah juga berjuang untuk menjinakkan varian yang lebih menular yang diidentifikasi di Inggris dan Afrika Selatan, yang mengancam sistem perawatan kesehatan yang telah kewalahan.

Pejabat WHO juga mendesak produsen vaksin untuk menyediakan data secara real-time untuk mempercepat peluncurannya.

Awal pekan ini, WHO mengatakan fasilitas COVAX telah mengumpulkan US$ 6 miliar dari US$ 7 miliar yang telah diupayakannya pada tahun 2021 untuk membantu membiayai pengiriman ke-92 negara berkembang dengan sarana terbatas atau tidak ada untuk membeli vaksin sendiri.

Sumber: Suara Pembaruan