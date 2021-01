Vaksin Covid-19 Satu Dosis Johnson & Johnson Aman dalam Uji Coba Awal

Kamis, 14 Januari 2021 | 06:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New Jersey, Beritasatu.com - Vaksin Covid-19 single (satu) dosis Johnson & Johnson (J&J) aman dan menghasilkan respons kekebalan tubuh yang menjanjikan pada relawan muda maupun lanjut usia. Hal itu terungkap dalam uji coba awal yang diterbitkan di New England Journal of Medicine, Rabu (13/1/2021).

Ilmuwan J&J secara acak memberikan vaksin dosis tinggi dan rendah pada orang dewasa sehat dengan rentang usia 18 dan 55 tahun dan di atas 65 tahun. Mereka diberikan vaksin yang disebut Ad26.COV2.S dan plasebo. Beberapa relawan kelompok usia 18 hingga 55 tahun juga dipilih untuk menerima dosis kedua.

Sebagian besar relawan menghasilkan antibodi penetral yang dapat dideteksi. Hal ini diyakini para peneliti berperan penting dalam mempertahankan sel terhadap virus setelah 28 hari, menurut data percobaan. Pada hari ke-57, semua relawan memiliki antibodi yang terdeteksi, terlepas dari dosis vaksin atau kelompok usia, dan tetap stabil selama 71 hari dalam kelompok usia 18 hingga 55 tahun.

Menurut data percobaan, efek samping vaksinasi hanya sedikit demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot dan nyeri di tempat suntikan. Efek samping lebih jarang terjadi pada kelompok lanjut usia yang hanya menerima satu dosis vaksin, serta kelompok penerima dosis rendah.

"Data uji klinis fase satu dan dua menunjukkan satu suntikan vaksin memberikan antibodi yang berkelanjutan,” kata Kepala Ilmuwan J&J, Dr. Paul Stoffels kepada Meg Tirrell dari CNBC dalam sebuah wawancara.

Dia menambahkan, uji coba itu memberi keyakinan J&J bahwa vaksin itu akan efektif melawan virus.

Uji coba tersebut disuntikan pada 805 relawan. Perusahaan diharapkan merilis hasil 45.000 orang uji coba fase tiga akhir bulan ini. J&J menggunakan teknologi vaksin Covid-19 sama dengan yang digunakan untuk mengembangkan vaksin ebola.

Stoffels mengatakan vaksin bisa disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, atau sekitar 36 hingga 46 derajat Fahrenheit.

Pejabat AS dan analis Wall Street mengantisipasi otorisasi vaksin J&J paling cepat bulan depan. Pejabat kesehatan masyarakat dan ahli penyakit menular mengatakan para pemimpin dunia akan membutuhkan serangkaian obat dan vaksin untuk mengalahkan Covid-19 yang telah menewaskan 382.120 orang Amerika sejak awal pandemi.

Jika vaksin J&J disetujui BPOM AS (Food and Drug Administration/FDA), maka akan menjadi vaksin ketiga setelah Pfizer-BioNTech dan Moderna. Vaksin Pfizer disahkan pada 11 Desember, dan Moderna diberi otorisasi seminggu kemudian pada 18 Desember.

Data uji coba J&J muncul saat pejabat AS mengeluh bahwa vaksinasi dinilai lambat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS memperluas pedoman kelayakan vaksin Covid-19 untuk memasukkan orang di atas 65 tahun. Pemerintah juga mengubah cara mengalokasikan dosis vaksin pada seberapa cepat negara bagian memberikan suntikan dan ukuran populasi lansia.

Tidak seperti vaksin Pfizer dan Moderna, yang membutuhkan dua dosis dengan jarak sekitar 3-4 minggu, J&J hanya membutuhkan satu dosis. Itu berarti pasien tidak perlu kembali mendapatkan dosis lain, sehingga menyederhanakan rantai logistik.

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS pada Agustus mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Janssen, anak perusahaan farmasi J&J, senilai sekitar US$ 1 miliar untuk 100 juta dosis vaksin. Kesepakatan itu memberi pemerintah federal opsi untuk memesan 200 juta dosis tambahan.

Sumber: CNBC