Biden Tunjuk Samantha Power untuk Pos USAID

Washington, Beritasatu.com- Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden pada Rabu (13/1) mengumumkan bahwa ia telah memilih Samantha Power untuk menempati pos di USAID. Seperti dilaporkan AP, duta besar AS untuk PBB di bawah Presiden Barack Obama itu menjalankan badan yang mengawasi bantuan kemanusiaan dan pembangunan luar negeri Amerika.

Jika dikonfirmasi oleh Senat, Power akan mengepalai Badan Pembangunan Internasional AS, yang memiliki anggaran tahunan sekitar US$ 20 miliar.

Biden juga mengumumkan bahwa dia akan meningkatkan posisi badan itu menjadi Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih, satu sinyal bahwa dia akan memprioritaskan penjangkauan ke negara lain.

Biden mengatakan bahwa USAID akan mengoordinasikan pekerjaan Amerika untuk memimpin tanggapan global untuk memerangi virus corona dan membantu negara-negara yang paling rentan.

Biden menyebut Kekuatan "suara hati nurani dan kejernihan moral yang terkenal di dunia."

Power menjabat sebagai duta besar PBB dari 2013 hingga 2017. Dia memenangkan Hadiah Pulitzer pada tahun 2003 untuk bukunya A Problem from Hell: America and the Age of Genocide, tentang tanggapan kebijakan luar negeri AS terhadap genosida.

