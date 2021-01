Biden Rilis Stimulus Bantuan Covid-19 US$ 1,9 Triliun, untuk Apa Saja?

Jumat, 15 Januari 2021 | 07:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (14/1/2021) mengungkapkan perincian paket bantuan Covid-19 senilai US$ 1,9 triliun yang dirancang untuk mendukung rumah tangga dan bisnis yang terdampak pandemi.

Proposal yang disebut Rencana Penyelamatan Amerika (the American Rescue Plan), mencakup beberapa langkah stimulus yang sudah ada. Harapannya, dukungan fiskal tambahan ini akan menopang keluarga, perusahaan AS, hingga vaksin Covid-19 tersedia secara luas.

Ini detail paket stimulus Biden:

1. Pembayaran langsung sebesar US$ 1.400 kepada mayoritas orang Amerika, sehingga total menjadi US$ 2.000 termasuk pembayaran bulan Desember US$ 600

2. Tunjangan pengangguran per minggu menjadi US$ 400 dan memperpanjangnya sampai akhir September

3. Meningkatkan upah minimum federal menjadi US$ 15 per jam

4. Memperpanjang moratorium penggusuran dan penyitaan hingga akhir September

5. Sebesar US$ 350 miliar bantuan pemerintah negara bagian dan lokal

6. Sebesar US$ 170 miliar untuk sekolah K-12 dan institusi pendidikan tinggi

7. Sebesar US$ 50 miliar untuk pengujian Covid-19

8. Sebesar US$ 20 miliar untuk program vaksin nasional dalam kemitraan dengan negara bagian

9. Kredit pajak anak dapat dikembalikan sepenuhnya untuk tahun tersebut dan meningkatkan kredit menjadi US$ 3.000 per anak (US$ ​​3.600 untuk anak di bawah usia 6 tahun)

Rencana tersebut adalah yang pertama dari dua inisiatif pengeluaran besar yang akan diupayakan Biden dalam beberapa bulan pertama di masa kepresidenannya, menurut pejabat senior Biden.

RUU kedua yang diharapkan pada bulan Februari, akan membahas tujuan jangka panjang presiden terpilih Biden untuk menciptakan lapangan kerja, mereformasi infrastruktur, memerangi perubahan iklim dan memajukan kesetaraan rasial.

Pejabat senior Biden yang telah mengerjakan rencana stimulus selama berminggu-minggu, menegaskan bahwa presiden terpilih masih mendukung US$ 10.000 untuk pengampunan utang mahasiswa. Biden akan secara resmi memperkenalkan rencana tersebut dalam pidatonya pada pukul 19.15. ET dari Wilmington, Delaware.

Sebagian besar ekonom, termasuk Ketua bank sentral AS, Federal Reserve Jerome Powell, memperingatkan bahwa tambahan dana bantuan Covid-19 dan stimulus ekonomi diperlukan untuk membantu bisnis tetap bertahan sampai populasi yang lebih luas memiliki akses ke vaksin.

Hingga Kamis pagi, Covid-19 telah menewaskan lebih 384.000 orang Amerika, menurut data Universitas Johns Hopkins. Hal in menjadi bukti bahwa virus terus melumpuhkan ekonomi AS.

Laporan klaim pengangguran terbaru, yang diterbitkan Kamis pagi, menunjukkan bahwa klaim pertama kali untuk asuransi pengangguran melonjak menjadi 965.000 minggu lalu. Angka tersebut mewakili tingkat tertinggi dari klaim pengangguran awal sejak Agustus.

Laporan pekerjaan bulanan Departemen Tenaga Kerja Minggu lalu, menemukan pemberi kerja kehilangan 140.000 pekerjaan di bulan Desember, indikasi lain rebound bisnis musim panas telah berhenti.

"Saya pikir kita akan melihat program stimulus yang ada mengurangi itu, tapi itu tidak akan memberi kita dorongan yang perlu kita lakukan sampai vaksin benar-benar mengendalikan virus," kata Kepala Investasi Commonwealth Financial Network, Brad McMillan.

