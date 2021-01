Dalam 3 Minggu Pandemi Covid-19, Nyawa 92.000 Warga AS Terancam

Jumat, 15 Januari 2021 | 08:31 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / WIR

Washington, Beritasatu.com- Jumlah korban meninggal dunia akibat pandemi Covid-19 di AS diperkirakan akan bertambah lebih 92.000 orang dalam tiga bulan ke depan. Seperti dilaporkan CNN, Kamis (14/1), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS memperkirakan dampak fatal pandemi di AS.

Pada Selasa (12/1), jumlah kematian harian akibat Covid-19 di Amerika Serikat (AS) mencapai rekor 4.327 kasus, menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins, ketika pemerintahan Trump bergerak untuk mempercepat peluncuran vaksinasi di seluruh negeri.

Jumlah kematian harian AS pertama kali melampaui 4.000 kasus pada 8 Januari, di tengah peningkatan yang nyata setelah musim liburan yang menyaksikan perjalanan luas.

Dengan total 382.624 kematian, menurut Johns Hopkins, AS memiliki jumlah korban tertinggi di dunia dan juga telah melaporkan jumlah infeksi tertinggi, dengan 22.959.610 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi.

Saat ini, lebih dari 130.300 orang dirawat di rumah sakit karena virus tersebut, menurut data dari Proyek Pelacakan Covid. Di Pennsylvania, para pejabat mengatakan jumlah rawat inap mendekati dua kali lipat dari puncak yang dialami selama musim semi.

Awal pekan ini, Gubernur Louisiana mengatakan bahwa negara bagian melihat "lonjakan besar" dalam infeksi dan rawat inap. Di Arizona, para pejabat melaporkan angka rawat inap dan ICU di rumah sakit karena Covid-19 tertinggi pada Selasa.

Lebih dari 38.000 orang Amerika telah meninggal karena Covid-19 dalam dua minggu pertama tahun 2021.

Sumber: Suara Pembaruan