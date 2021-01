New York Akan Kehabisan Pasokan Vaksin Covid-19

Sabtu, 16 Januari 2021 | 09:51 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Perawat menerima dosis vaksin Covid-19 buatan Moderna di lokasi vaksinasi di Kampus Pendidikan Bronx Selatan, di Bronx New York, AS, Minggu (10/1/2021). (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com- Kota New York di Amerika Serikat (AS) akan kehabisan pasokan vaksin Covid-19 pada minggu depan. Seperti dilaporkan Xinhua, Jumat (15/1), Wali Kota Bill de Blasio meminta pemerintah federal untuk mengirimkan dosis tambahan.

"Kami akan kehabisan vaksin minggu depan di New York City. Pasokan vaksin harus disalurkan ke tempat yang ada infrastruktur untuk disuntikan ke warga. Kami tahu ada pasokan vaksin di negara ini yang tidak digunakan," katanya.

Hingga Jumat, kota New York hanya memiliki 186.000 dosis pertama vaksin yang tersisa. Dua sistem rumah sakit terbesar di kota New York University dan Mt. Sinai tidak lagi memesan janji temu untuk saat ini. Menurut rilis resmi, semua vaksin diperkirakan habis pada akhir minggu depan tanpa pasokan ulang.

Kota tersebut melaporkan 33.847 dosis pada hari Kamis dan telah memberikan lebih dari 337.500 dosis kepada warga New York, termasuk lebih dari 42.000 dosis kedua. Kota itu telah mengelola 71,3% dari 175.000 vaksin yang akan didistribusikannya pada akhir pekan ini, tambahnya.

Pada Kamis (14/1), pemerintah kota mengumumkan bahwa mereka akan membuka klinik vaksinasi di pengembangan NYCHA (Otoritas Perumahan Kota New York), menyediakan vaksinasi di tempat untuk penduduk berusia 65 tahun atau lebih.

Klinik akan dibuka di Rumah Van Dyke I & II di Brooklyn, Rumah Cassidy Lafayette di Staten Island, dan Menara Polo Grounds di Manhattan akhir pekan mendatang, dengan rencana untuk pindah ke berbagai situs di seluruh kota dalam beberapa minggu mendatang, katanya.

"Ekuitas adalah kekuatan pendorong rencana vaksin kami, dan dosis harus langsung diberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya. Itulah mengapa kami bertemu di tempat yang paling rentan di mana mereka berada, memberikan vaksin kepada manula NYCHA kami tepat di komunitas mereka sendiri," kata walikota seperti dikutip.

Sumber: Suara Pembaruan