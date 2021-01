Jelang Lengser, Trump Berikan Pengampunan kepada 73 Orang

Rabu, 20 Januari 2021 | 22:38 WIB

Oleh : Natasa Christy Wahyuni / CAH

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pengampunan kepada mantan ajudannya, Steve Bannon, sebagai bagian dari gelombang grasi berupa pengampunan dan pengurangan hukuman menjelang menit-menit terakhir pemerintahannya.

Gedung Putih menyatakan pengampunan diberikan kepada 73 orang, sedangkan 70 orang lainnya dikurangi masa hukumannya.

Penyanyi rap Lil Wayne juga menerima pengampunan, serta pengurangan hukuman untuk penyanyi rap Kodak Black dan serta mantan Wali Kota Detroit Kwame Kilpatrick. Presiden belum mengeluarkan pengampunan pencegahan yang kontroversial untuk dirinya sendiri atau anggota keluarganya.

Trump masih bisa memberikan lebih banyak pengampunan sampai Rabu (20/1/2021) pagi saat dia masih menjabat presiden sebelum presiden terpilih Joe Biden dilantik di Capitol.

Bannon adalah ahli strategi kunci dan penasihat Trump selama kampanye 2016. Dia didakwa pada Agustus 2016 karena penipuan terkait kampanye penggalangan dana untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko demi menghentikan imigrasi illegal. Isu tembok perbatasan tersebut menjadi kampanye utama dalam pencalonan Trump.

Jaksa mengatakan Bannon dan tiga orang lainnya telah menipu ratusan ribu donor sehubungan kampanye “We Build the Wall”, yang berjanji menggunakan sumbangan untuk membangun segmen penghalang dan mengumpulkan US$ 25 juta (Rp 350,8 miliar). Bannon didakwa menerima lebih dari US$ 1 juta (Rp 14 miliar), setidaknya beberapa diantaranya dipakai untuk menutup pengeluaran pribadi. Namun, dia membantah tuduhan itu.

Pengampunan Bannon menjadi tidak biasa dan belum pernah ada karena dia belum menjalani persidangan.

Perwakilan Demokrat Adam Schiff lewat Twitter menyatakan langkah Trump sebelum pelantikan Biden sebagai “hal gila”.

“Steve Bannon mendapatkan pengampunan dari Trump setelah menipu para pendukung Trump sendiri untuk membayar tembok yang dijanjikan Trump akan dibayar oleh Meksiko. Dan jika itu semua terdengar gila karena memang begitu,” kata Schiff.

Gedung Putih lewat pernyataannya, menyebut Bannon telah menjadi pemimpin penting dalam gerakan konservatif dan dikenal karena kecerdasan politiknya. Media AS sebelumnya melaporkan bahwa presiden melakukan keputusan menit-menit terakhir itu setelah berbicara dengan Bannon lewat telepon.

BACA JUGA Selesai Sudah! Trump Tinggalkan Washington Terakhir Kali Sebagai Presiden

DPR yang dipimpin Demokrat sekali lagi memakzulkan Trump dengan tuduhan menghasut penyerbuan ke Capitol pada 6 Januari oleh pendukung presiden. Trump kemungkinan akan menghadapi persidangan senat, serta bisa dilarang kembali mencalonkan diri jika terbukti besalah.

Pengampunan presiden, yang berasal dari konstitusi AS, merupakan hal paling luas yang tersedia untuk presiden. Meskipun, grasi biasanya diberikan kepada orang-orang yang telah dituntut, tapi bisa juga mencakup tindakan yang belum diproses. Meskipun, sejauh ini, Trump belum mengeluarkan pengampunan untuk dirinya sendiri atau keluarganya.

Sumber: BeritaSatu.com