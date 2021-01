Memuja Biden, Lady Gaga Nyanyikan Lagu Kebangsaan AS

Kamis, 21 Januari 2021 | 00:26 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Washington, Beritasatu.com- Penyanyi Lady Gaga dan Joe Biden memiliki hubungan yang akrab. Memuja kepemimpinan Joe Biden, Gaga didaulat untuk melantunkan lagu kebangsaan The Star-Spangled Banner pada pelantikan Biden sebagai presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) di Washington, Rabu (20/1). Gaga juga mendoakan perdamaian bagi rakyat Amerika.

Ketika Lady Gaga membawakan lagu kebangsaan pada upacara pelantikan Presiden Biden pada Rabu (20/1), seperti dilaporkan thenewyorktimes, momen itu merupakan puncak dari hubungan mereka selama bertahun-tahun setelah keduanya berbagi perhatian.

Sebelum pelantikan, Lady Gaga menulis di Twitter bahwa dia merasa terhormat untuk menyanyikan "The Star-Spangled Banner" pada pelantikan Biden. Gaga menyebut peristiwa itu sebagai "satu upacara, transisi, momen perubahan".

Dalam cuitan kedua, Gaga bahkan tak sungkan memuji Joe Biden.

“Niat saya adalah untuk mengakui masa lalu kami, menjadi penyembuhan untuk masa kini, dan bersemangat untuk masa depan di mana kami bekerja sama dengan penuh kasih. Saya akan bernyanyi untuk hati semua orang yang tinggal di tanah ini," tambahnya.

Di Capitol, Gaga mengenakan pin emas besar yang menggambarkan burung merpati, simbol perdamaian tradisional, saat dia bernyanyi di mikrofon emas, saat Biden menyaksikannya.

Lady Gaga berkampanye pada November 2020 bersama Biden di Pennsylvania, negara bagian medan pertempuran utama yang dia menangkan. Sore sebelum Hari Pemilihan, Gaga tampil di rapat umum terakhir kampanye Biden.

Penampilan Lady Gaga menuai kritik dari kampanye Presiden Donald Trump, yang menuduhnya sebagai aktivis anti-pengeboran tambang.

"Lady Gaga tidak terlalu bagus," sindir Trump pada rapat umum pada bulan November.

“Saya bisa mengisahkan banyak cerita. Saya bisa bercerita tentang Lady Gaga. Saya tahu banyak cerita," katanya sesumbar tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Hubungan penyanyi Lady Gaga dengan Biden kembali ke masanya sebagai wakil presiden, ketika mereka bekerja sama dalam kampanye Gedung Putih untuk melawan pelecehan seksual di kampus-kampus.

Pada tahun 2016, Biden memperkenalkan Lady Gaga di Academy Awards, saat dia melakukan kampanye melawan pelecehan seksual dan dia membawakan lagunya "Til It Happens to You," yang dibuat untuk film dokumenter tentang masalah itu.

Biden dan Lady Gaga kemudian muncul bersama untuk mempromosikan kampanye Gedung Putih. Pada 2017, setelah Biden meninggalkan kantor, mereka juga merekam pengumuman layanan masyarakat tentang pelecehan seksual.

"Saya di sini hari ini tidak hanya dengan seorang teman baik, tetapi juga seorang pendukung yang gigih," puji Biden dalam video tersebut.

Sumber: Suara Pembaruan